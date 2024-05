“El humor me ha servido para exorcizar un montón de cosas” En esta oportunidad pondrá bajo la lupa las diferencias generacionales.

“Aquí estamos los generación X, adaptándonos a este mundo de hoy, lleno de millennials y centennials. Somos parte de una generación híbrida entre lo analógico y lo digital haciendo lo que puede’, introduce Alejandro Segovia su nuevo espectáculo -‘estreno mundial’, subrayó- que bautizó Tiempos Modernos y que estrenará el viernes próximo en el Teatro Sarmiento (ver aparte). Es su cuarta aventura sobre las tablas en esta faceta que el también cantante no sabe definir exactamente, cosa que tampoco le preocupa demasiado. Lo cierto es que volverá a combinar historias, humor y música, que tendrá artistas invitados y que guarda una sorpresa que se empecina en no revelar: ‘Van a ver a Segovia haciendo algo que no ha hecho nunca, solamente eso diré’, se plantó. Una fórmula aprobada por el público local, que colmó varias funciones de El Lado B (2021, primer espectáculo de San Juan con protocolo por Covid), Adónde va el amor (2022), Won, un viaje interior (2023) y Salpicón, mix veraniego de los tres anteriores.

“Es un recordar cariñoso, entre la nostalgia y las risas, de la infancia, nuestros juegos, la forma en que nos criamos, también de manera culposa con la colimba, la guerra, la dictadura, el catecismo y el pecado… Y cómo nos manejamos en estos tiempos, con lo digital, las nuevas tendencias, en la alimentación por ejemplo, donde todo lo que antes te hacía bien, ya no; y hasta el acceso a la música, esto de pasarnos toda una tarde esperando el tema que nos gustaba en la radio para grabarlo con el radiograbador… ‘, dio un pantallazo en diálogo con DIARIO DE CUYO el artista, que estará acompañado por una banda integrada por Lucio Flores, Jorge Cordero, Emiliano Sánchez y Juanra Álvarez; que sumará bailarinas en un par de segmentos y que cuenta con Javier Gómez en producción. “Tenía bastantes cosas escritas sobre esto, es un tema que me encanta y el nombre es bastante significativo para nuestra generación y la anterior’, agregó el autor, que encontró en sus hijos parte de la inspiración.

“Influyeron muchísimo, porque uno va escuchando y aprendiendo también. La idea no es ponerse en viejo gagá, porque no es que todo tiempo pasado fue mejor, sino como dice Les Luthiers, +Todo tiempo pasado fue anterior+ y nada más. No tiene nada que ver nuestro contexto con el de ahora, no se pueden cotejar, no van lo de +Yo a tu edad…+ o +En mi época…+. Pienso que las nuevas generaciones se pueden estar equivocando en un montón de cosas, pero van haciendo su camino tal como lo hicimos nosotros, que también nos equivocamos y bastante. Además, estas nuevas generaciones están como más despojadas y creo que más tenemos que aprender nosotros de ellas que al revés. Hay una deconstrucción, palabrita nueva, que es real. Bueno, sobre todo esto también transita el show, entre la reflexión y el humor… El humor me ha servido para exorcizar un montón de cosas’, se explayó.

Así las cosas, está claro que Tiempos Modernos no es solo para la generación X, mayoría de su público; sino también para estos millennials y centennials que desde la butaca podrán comprender un poco más a padres y abuelos. “¡Exactamente! Y aviso que quien entienda más de la mitad de lo que digo, tiene que saber que ya es grupo de riesgo; y si entiende menos de la mitad, va a vivir 20 años más que nosotros’, bromeó el autor, que no deja de sorprenderse cuando los jóvenes le hablan de “tu época’. “¡Es como si estuvieran hablando de otra era!’.

“Acá ya no abordamos lo estrictamente sanjuanino, sino lo generacional, que es una cuestión más universal’, apuntó Segovia, ya dispuesto a salir de la provincia con este formato en el que cada vez se siente más afianzado.

“Hay otra madurez a la hora de escribir, de proyectar, de armar un espectáculo. Estoy más concreto y asentado en un montón de cosas, aunque con los nervios lógicos… Ya llevo un par de noches que me despierto algo sobresaltado, pero creo que eso tiene que pasar siempre, si no, hay que dedicarse a otra cosa’, confesó. “Y aunque no es igual, con tanto tiempo en la música, también hay una experiencia, un saber leer al público que suma… De todos modos, la única gracia que tengo con título habilitante es la de veterinario, en todo lo demás soy medio Rímolo, así que lo que en verdad trato de hacer es ser el Ale de entrecasa. No hago un personaje, la idea es contar como le contaría a un amigo’, declaró Segovia, quien en la pandemia y por las redes se dio cuenta de que podía divertir a otra gente, distinta a la de su entorno cotidiano. Y un día se animó, corrió “el escudo’ -como le llama al teclado que usa cuando canta- y se paró frente al público con el objetivo, nada sencillo por cierto, de hacerlo reír. Y funcionó. Y lo valora, porque habla de la química que generó con sus comprovincianos.

“Haber hecho 18 funciones a teatro lleno de sanjuaninos viendo a un sanjuanino, no es cosa de todos los días. Me siento un tipo muy afortunado porque la gente de San Juan me quiere’, se conmovió. “Se dice que el público de San Juan es medio amargo… Y yo, tanto en la música como ahora, no he sentido lo mismo’, opinó, consciente de haber desbloqueado otro nivel que lo hace feliz.

“Yo siempre escuché a la gente cantar y aplaudir y es maravilloso, ahora la escucho reír y es lo más, una sensación increíble. Es una satisfacción enorme porque fue un gran desafío salir de mi zona de confort y enfrentarme desnudo, solo con mis palabras, a entretener a la gente. Para mí era impensable, por eso fue un antes y un después. Me siento muy bien haciendo esto, me gusta, me entusiasma, así que siento que me he ganado la pulseada’, reconoció.

DATO

Tiempos modernos. Viernes 31 de mayo, 21:30 hs, Teatro Sarmiento. Entradas $8000, 10.000 y 12.000, en venta en entradaweb.com.ar y en boletería del Teatro, de jueves a domingos de 10 a 13 hs y de 17 a 20 hs.