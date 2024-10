“El humor siempre está en tensión con el fanático” ARIEL TARICO // Junto a David Rotemberg, debutará en San Juan con una obra producida por Campanella

Santafesino, 40 años, padre de familia, caricaturista, locutor nacional, actor, humorista, imitador, Ariel Tarico trascendió al país desde Buenos Aires a través de la radio y la televisión; y luego desde las redes; pero también supo llevar -y con considerable éxito- su metier al teatro, donde se encontró cara a cara con quienes ya lo seguían desde hace tiempo. Pues en ese rubro es en el que debutará el próximo domingo en San Juan (ver aparte), de la mano de “Tarico on the Rotemberg: Sean de termos y Mabeles’, que comparte con su colega y amigo David Rotemberg, que está producida por Juan José Campanella y que ha sido un golazo en la calle Corrientes. Fiel a su estilo, la dupla hará un paneo por la historia argentina desde el retorno de la democracia hasta nuestros tiempos, recorrido que apunta a la risa pero que -efecto colateral inevitable- también da lugar a la reflexión. Además, no faltarán algunas yapas, traídas de su botica profesional. De esto habló con DIARIO DE CUYO Tarico, uno de los más destacados exponentes del humor político actual.

– ¿Debut en San Juan y…?

– …Y con mucha expectativa, porque llegamos a esta gira con mucho recorrido por todo el país y estamos muy contentos con los resultados, hemos superado los 40 mil espectadores…

– ¿Hay un escenario socio-político que enmarca y sigue alimentando la obra…

– Sí, porque se repasan 40 años de democracia, pero también hay una recorrida por nuestra vida artística. Hace 20 años nos conocimos con David, empezamos en radio y luego nos sumamos a diferentes escenarios… es una etapa de mucho disfrute.

– ¿Cuándo empezaste a palpar esta popularidad?

– Puede ser con los pases de Radio Rivadavia, que ahí empezó a difundirse mucho más el material, 2021 o 2022… bueno, es por eso que Campanella nos convoca y nos insiste para que hagamos algo en el teatro.

– La experiencia teatral la traían ¿Cómo vivieron este salto en particular?

– Sí, habíamos hecho funciones de 2015 a 2018, pero esto surgió más que nada por la emergencia, por la actualidad, el año pasado fue año electoral. Subimos con dos atriles en Parque Lezama (NdeR: un suceso, con Luis Brandoni y Eduardo Blanco, dirigida por Campanella) y como tuvo mucha repercusión, desde el Teatro Politeama dijeron “Bueno, esto tenemos que hacerlo en temporada’.

– Una suerte de spin-off teatral

– Exactamente. Esa era la marca de la dupla, Campanella le aportó lo suyo desde la producción, pero lo armamos nosotros. Además de la actualidad, hablamos de nosotros como artistas y aprovechamos para reírnos de nuestros fracasos…

– ¿Hubo muchos?

– Sí, en esta carrera hay mucha prueba y error y muchas veces fallás. Lo bueno es que en ningún caso nos achicamos, hacemos funciones con 20 o 1000 personas, estamos preparados para todo.

– Pero ahora es época de cosecha ¿O no?

– Es una etapa de sorpresas más que nada…

– ¿Qué te sorprende?

– La calidez, el cariño de la gente a la salida del teatro, cuando en el hall charlamos un ratito…

– No serán justamente los que se molestan con algunas sátiras o imitaciones, políticas sobre todo…

– Sabemos que siempre es un tema espinoso, justamente el humor siempre está en tensión con el fanático, históricamente ha sido así, así que no tratamos de convencer a nadie ni agradar de más.

– En esto del humor político ¿Sienten que siguen el camino que abrieron Tato, Pinti y otros?

– Ellos fueron una gran influencia, también Juan Carlos Mesa y Gianni Lunadei… Por eso es que en el espectáculo homenajeamos a la tele y a la radio que vimos en aquel momento.

– Coincidieras o no, Tato, por ejemplo, era un llamado a la reflexión ¿Van por eso también?

– Lo nuestro es más que nada una catarsis, como una respuesta a todo lo que pasa; después cada uno saca sus conclusiones. Tampoco queremos ese mandato de “con esto vas a reflexionar’. En principio el objetivo es la risa, que es sanadora…

– ¿Cuesta estar saltando y cabeceando con la actualidad?

– Sí, pero tenemos el ejercicio que nos dio la radio. Incluso nos pasa que no podemos sostener un mismo texto mucho tiempo porque nos aburrimos. En general al obra tiene ese armado dinámico, sacamos una sección pero sabemos que hay otra que funciona muy bien…

– ¿Cuáles por ejemplo?

– Y, cuando hacemos A mil voces, con Marcelo Bonelli; con el formato del programa A dos voces van entrando y saliendo personajes de actualidad. Y con Mirtha, que es otro momento que a mí me divierte mucho porque es muy sin filtro la Mirtha que hago en el teatro.

– ¿Qué personajes del arco político tienen más repercusión?

– Melconián, Nelson Castro, Carlos Pagni pega mucho, Milei y su hermana Karina, a Alberto ya lo teníamos incorporado y es un personaje que genera mucha gracia, están todos los bustos de la Casa Rosada, Cristina, Néstor, Macri, Alfonsín, Menem, Duhalde… los vivos y los muertos.

– Y cuando vos te parás frente a esa galería ¿Cuál es tu lectura personal?

– (Piensa) Que siempre nos han cagado. Después, la esperanza que tengo es en la gente, en los emprendedores, en nosotros, los laburantes, que somos resilientes y de alguna forma superamos momentos difíciles una y otra vez…

– ¿Como se hace para ponerle humor a personajes y hechos que son para llorar?

– Y, hay veces que los humoristas terminamos hablando más en serio que los periodistas… Pasa que la realidad a veces es algo que decís “No puede ser’… Bueno, lo tenemos incorporado, pero no estamos en un banquito de superioridad moral, no tenemos pretensión de que la gente reflexione ni tampoco es la idea autoflagelarnos; simplemente homenajeamos la tradición del teatro de revista, que era parodiar la actualidad desde un aporte artístico. Además, los artistas tampoco estamos salvados del cuestionamiento y de la crítica…

– ¿Los han sentido?

– Con esto de las redes sociales ves la opinión de todo el mundo a toda hora. Cuando mi vieja prendía el televisor, puteaba a Neustadt ponele, pero esa puteada no le llegaba a Neustadt. Ahora con las redes todo se ha hecho más horizontal. Entonces incorporamos a estos personajes, los termos y las Mabeles, que se meten en el show y cuestionan todo el tiempo lo que decimos y hacemos.

– ¿Las redes son peligro u oportunidad para ustedes?

– Creo que nos estamos adaptando. Con Instagram, YouTube, Tik Tok podemos compartir nuestro material con todo el mundo, nos ha facilitado las cosas. Además, Twitter es una revista satírica que se renueva minuto a minuto y lo tenemos incorporado; y el streaming te permite hacer cosas que serían imposibles en canales de aire…

– Les ha sumado…

– Bueno, hay veces que no la pegamos, pero estamos abiertos a todo y dispuestos a adaptarnos. Así es el humor a fin de cuentas.

“Tarico on the Rotemberg: Sean de termos y Mabeles’. A las 20:30 hs, Cine-Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza). Entrada general $23.000 en entradaweb.com.ar