El joven de 24 años que potenció la pyme que fundó su padre Vende líquidos antipinchazos. Ya logró registrar la marca y ahora proyecta construir una fábrica.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde un quincho en Caucete hasta el sueño de una fábrica propia. Así es la historia de Sitube, una pyme sanjuanina que en los últimos años ha crecido de manera notable de la mano de Matías Ramis, un joven de 24 años que tomó las riendas del emprendimiento que inició su padre, Claudio Ramis, en 2017.

La empresa se dedica a la fabricación y comercialización de líquidos tubeless (antipinchazos) para bicicletas, además de productos como lubricantes, shampoo, desengrasante y líquido para cámaras. Lo que comenzó como un pequeño proyecto hoy está en plena expansión, con un nombre consolidado en el mercado y planes ambiciosos para el futuro.

Padre e hijo. Matías, el hijo, ahora está el frente del emprendimiento. Claudio, el padre, sigue con orgullo los avances de lo que supo fundar. Una dupla que se lleva muy bien.

Matías se involucró en Sitube desde sus inicios. Primero, ayudando a su padre en tareas básicas. Pero con el tiempo, su rol fue creciendo hasta convertirse en el líder de la empresa. Hoy, es quien está al frente de la producción, mantiene contacto con clientes y proveedores, gestiona los trámites legales y se encarga de la operatividad diaria de la firma.

“Siempre me gustó lo que hacíamos con mi viejo. Desde chico estuve ahí, mirando, aprendiendo y ayudando en lo que podía. Hoy me toca estar al frente, tomar decisiones y hacer que la empresa crezca. Es un desafío enorme, pero me apasiona”, cuenta Matías.

Su crecimiento dentro de la empresa coincidió con la evolución de la pyme. Uno de sus logros más importantes se concretó a comienzos de este año, cuando, tras un extenso proceso de trámites, logró registrar oficialmente la marca Sitube, consolidando así la identidad del emprendimiento y protegiéndolo legalmente.

“Lograr la marca registrada fue un paso fundamental. Nos costó mucho, fueron varios años de trámites, pero ahora tenemos un respaldo legal y podemos seguir creciendo con seguridad”, explica.

El joven también ha sido clave en la diversificación de los productos. Su más reciente lanzamiento es Sitube Race, un líquido antipinchazos diseñado específicamente para competencias. A partir de la fórmula original de Sitube, este nuevo producto duplica la cantidad de partículas sellantes e incorpora partículas más grandes para una velocidad de sellado más rápida, algo esencial para los ciclistas en carrera.

“Siempre estamos probando nuevas fórmulas, escuchando a los ciclistas y mejorando los productos. El Race surgió porque muchos nos pedían un sellante más rápido y resistente para las carreras. Fue un trabajo largo, pero lo logramos”, cuenta con orgullo.

MIRA TAMBIÉN Avanza licitación para ampliar el Gasoducto Perito Moreno

Además, la empresa dio un salto en ventas, con la apertura de una tienda online que le permitió llegar a clientes de otras provincias. Actualmente, Sitube comercializa sus productos en distintos puntos del país, y el objetivo a futuro es establecer una distribución fija en bicicleterías de grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

“Antes vendíamos más que nada en San Juan, pero con la tienda online empezamos a recibir pedidos de todos lados. Ahora queremos dar un paso más y asegurarnos de que en las bicicleterías más importantes del país siempre haya stock de Sitube”, detalla Matías.

Pero el verdadero gran sueño del muchacho es construir una fábrica propia, con un espacio amplio y maquinaria de mayor escala para optimizar la producción. Ya tiene el terreno y, desde hace más de un año, trabaja en la parquización del lugar como primer paso para concretar el proyecto.

“Mi sueño es ver Sitube en un galpón grande, con todo lo necesario para producir en mayor escala y llegar a más clientes. Estamos trabajando en eso, paso a paso”, afirma.

Mientras tanto, la empresa sigue funcionando en el quincho de la casa familiar, donde todo comenzó. Claudio, aunque ya no está involucrado en el día a día del negocio, sigue acompañando a su hijo desde un rol de supervisión y asesoría. “Ver a mi hijo liderando la empresa es una satisfacción enorme. Él tiene ideas nuevas, una energía increíble y muchas ganas de hacer crecer Sitube. Yo confío plenamente en él y sé que va a llevar esto muy lejos”, dice con orgullo Claudio, un técnico químico que además ejercía la docencia pero se jubiló por problemas en la vista.

Con una marca consolidada, expansión en el mercado y planes de distribución en marcha, Matías Ramis se ha convertido en el impulsor de una pyme que promete seguir creciendo, con el mismo espíritu emprendedor con el que su padre la fundó.

El logro de la tienda

Una de las ideas que impulsó y concretó Matías Ramis fue la de abrir una tienda online: sitube.empretienda.com.ar. La marca además tiene presencia en Instagram (@sitube.tubeless). Otro canal de contacto es 2644674864 ó 2645456743.