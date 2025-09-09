El ladrón con cara de niño que confesó 6 ataques y terminó con 6 años de castigo Tenía una condena de 3 años sin encierro. Y ayer se los unificaron en 6 por otros 6 ataques contra vecinos de barrios de Chimbas.

Si Alejandro Ariel Córdoba Arce fuera enjuiciado por su aspecto, tendría varios puntos a su favor, principalmente su baja estatura y su rostro de niño. Con 18 años, sin embargo, su caso es un ejemplo más del conocido refrán: ‘Las apariencias engañan’. Porque en la calle o en grupo, el ‘Quiscudo’ (tal su apodo) puede ser alguien peligroso. Lo pueden atestiguar sus propios vecinos, a los que amenazó con robarles a todos para que lo dejaran escapar con una garrafa hurtada (‘en este barrio mando yo’, les dijo).

O Nicolás Jara, un hombre que había pedido una bicicleta para ir a trabajar cuando, el ‘Quiscudo’, el ‘Loco’ Williams Nievas y otros dos sujetos, lo atacaron a golpes y lo amenazaron (la víctima dijo que fue con un arma) para robarle el rodado, cuando cruzaba el barrio Cipolletti, en Chimbas, el 25 de noviembre de 2024 a las 23,20.

O la pareja que pasaba un momento de intimidad en el plaza del barrio René Favaloro, en Chimbas, cuando Córdoba Arce y otros tres delincuentes atacaron a golpes al joven, Ricardo Poblete, hasta hacerlo huir para poder robarle su moto, el pasado 19 de febrero a las 00.15.

En solitario, también hizo de las suyas. Como la vez que trepó una reja y por encima de un boyero en una casa de la calle Maradona, también en Chimbas, para robar una bicicleta, el 26 de enero de 2025. O la vez que sorteó una pared trasera de otra vivienda en el barrio Conjunto 10, en Chimbas, para llevarse dos palas y un palo de hockey, entre las 17 y las 19 del 18 de mayo pasado.

Hubo otros dos casos cometidos contra sus propios vecinos del barrio Las Calandrias, en Chimbas. El hurto simple de una bicicleta cometido a las 6,15 del pasado 14 de abril en una ampliación que realizaba la familia Avila.

Y el que terminó con una persecución de los propios vecinos contra el ‘Quiscudo’ y un menor, ‘Facundito’, cuando se metieron a una casa del mismo barrio Las Calandrias, a eso de las 21 del pasado 6 de abril. Según la acusación, en la persecución, a los ladrones se les cayó la garrafa de 15 kg cuando cruzaban un canal, pero el ‘Quiscudo’ se volvió a buscarla y se les plantó, amenazante, diciéndoles que no lo molestaran porque les iba a robar a todos. ‘En este barrio mando yo’, le escucharon decir.

Semejante desparpajo, sin embargo, le jugó en contra. Muchas de sus víctimas ya lo conocían y no dudaron en señalarlo como autor de esos ataques. Otros, como Jara, lo reconocieron en rueda personas, igual que al ‘Loco’ Nievas (ya condenado a 3 años por ese hecho). En otros de sus ataques, fue captado por las cámaras.

Acorralado por la evidencia, ayer fue trasladado ante el juez Matías Parrón, ante quien admitió cada uno de sus delitos, 6 en total. Y también se manifestó de acuerdo en recibir 3 años de prisión efectiva, pena que se le unificó en 6 años porque el juez, a pedido de Fiscalía, revocó la condena de 3 años sin encierro que ya tenía por otros dos delitos contra la propiedad.

Así, el magistrado ratificó el acuerdo de juicio abreviado que la fiscal coordinadora, Claudia Salica, y la ayudante fiscal, Ximena Rodríguez (UFI de Delitos Contra la Propiedad), consiguieron con el imputado y su defensora oficial, María Emilia Nielson.