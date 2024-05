El mejor cumple de Schiapparelli El exdefensor ahora es el entrenador principal de San Martín y debuta contra All Boys este domingo en el Pueblo Viejo.

A los 44 años, el sueño se hizo realidad. Ese anhelo que tanto acunó, se terminó de hacer realidad cuando menos lo esperaba. Y es que la ausencia de Raúl Antuña le abrió las puertas para ser el entrenador principal del Atlético San Martín y Alejandro Schiapparelli hoy cambió de rótulo en el esquema verdinegro para ser el que tome las decisiones. Así, lo entiende. Así lo disfruta y en el día de su cumpleaños 44, el Chapa lo asume con enorme responsabilidad: “Es el desafío que tanto uno soñó, en el momento menos esperado. Un cambio de título nada más, porque la forma de trabajar, la metodología no varió para nada. La relación con los chicos del plantel es la misma, siempre predispuestos a dar lo mejor para San Martín y para mí, en lo particular es un paso adelante. Yo venía ya con libertades que Raúl Antuña me permitía a la hora de planificar la semana, los partidos y demás. Ahora, como que tengo más responsabilidades pero la forma de trabajar no cambió”.

Analizando el significado de esta decisión que lo tendrá al menos por tres partidos al frente de San Martín (All Boys, Tristán Suárez y Patronato), Schiapparelli sabe que es más que especial para su vida: “Yo llegué a San Juan en el 2003 y fue un primer ciclo que me marcó. Estuve hasta el 2005 que fui a Quilmes y luego llegó el paso por Chile y Bolivia. Regresé para instalarme en 2012 definitivamente y siempre apunté a este momento de ser el entrenador principal de San Martín. Se dio cuando menos lo pensaba y en una situación especial con lo de Antuña pero el grupo de trabajo que veníamos ya, me respaldó con toda la confianza para seguir ahora con más desafíos. La idea futbolística es la misma que veníamos trabajando, con un equipo que siempre propone, que recupere rápido y que logre esa contundencia que nos costó muchos puntos cuando merecimos más. El grupo, el plantel, está compenetrado en lo que se viene y el momento que estamos pasando. Esperamos estar a la altura y tener al lado a un referente de San Martín como el Roly Rodríguez, te da una tremenda tranquilidad y respaldo”. Se viene All Boys, dirigido por otro de los ilustres en la historia verdinegra como César Monasterio, y para el Chapa es un extra más que lo potencia todo en la previa: “Será un lindo partido. Ellos vienen bien, saben lo que es la categoría y tendremos que estar muy metidos, muy concentrados para lograr nuestro objetivo. No siempre se te da que te entreguen un equipo que es líder, que viene en ganador y ese desafío motiva todo en San Martín y en mi grupo de trabajo”. No pudo tener mejor regalo de cumpleaños. Lo soñó, lo trabajó y hoy San Martín es el desafío para un sanjuanino más que no nació acá pero se quedó para siempre.

> Definen los titulares

Con las bajas de Dante Álvarez suspendido y de Nico Franco lesionado, en el Atlético San Martín hoy será día de definiciones para terminar de armar la formación que jugará el domingo ante All Boys por la fecha 16 de la Zona A de la Primera Nacional. En el esquema, pese a la ausencia de Álvarez por su expulsión no varía y las opciones de Schiapparelli pasarían por abrir a Sienra como lateral por la izquierda y darle lugar a Marchio como marcador central. Mientras que la otra sería reemplazo natural por un lateral como Ian Pérez que aún no debutó. El resto, sin retoques con Borgogno en el arco; Molina, que vuelve, Caseres, Marchio y Sienra en la defensa; Pelaitay y López García en el medio; Fernández, González y Casa o Gutiérrez más adelante y de punta, Barrera. Pocos cambios para un partido clave decisivo en la temporada de la Primera Nacional para San Martín.