El monumento en honor a San Martín que, luego de cuatro años, verá la luz

Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comenzaron a realizar en el 2020 y, dos años más tarde, la ofrecieron al municipio de Rawson para su instalación. Pero fue rechazada por grande. Ahora, finalmente, verá la luz. Se trata de una escultura del general San Martín montado a caballo que realizó con hierros reciclados la Agrupación Gaucha Sanmartiniana Cazadores de Los Andes. Se instalará en la intersección de calles Mendoza y Torino-Progreso, donde actualmente hay un busto del ‘Padre de la patria’ que será reemplazado por el nuevo monumento. El municipio de este departamento ya comenzó a construir la base en la que se apoyará.

La escultura mide unos 3 metros de altura, y su gran tamaño fue el principal motivo por el cual el Gobierno municipal de la gestión anterior no la quiso instalar en la intersección mencionada porque obstaculizaría la visión. Pero, las actuales autoridades decidieron instalarla, garantizando que no ocasionará ningún tipo de inconveniente para el tránsito fluido en esa zona.

Obra. Empezaron a preparar el lugar para instalar la escultura de San Martín.

Caupolicán Nievas, director de Obras de Rawson, dijo que se está ‘trabajando contrarreloj’ para inaugurar este monumento el próximo 17 de agosto, fecha en la que se conmemorará un aniversario más del fallecimiento de San Martín. ‘Esta cultura de arte sustentable no va obstaculizar el tránsito en esta intersección porque se va a instalar en altura y mirando de Sur a Norte, lo que no entorpece la visión, y por lo que no será necesario ampliar la especie de isla que hay en esta esquina y que funciona como un ordenador de tránsito’, dijo Nievas.

El funcionario agregó que ya se comenzó con los primeros trabajos que consisten en la remoción del piso existente para construir uno de hormigón alisado donde se construirá la base sobre la que se apoyará la escultura. Dijo que será de ladrillón y que contendrá plaqueta metálicas donde se soldarán las patas del caballo para asegurar la estabilidad de la misma.

También agregó que esta isla quedará rodeada de bolardos para proteger la escultura de posible colisiones. Además, se pintarán la sendas peatonales y se instalará nueva iluminación en esta zona con una doble finalidad, resaltar el monumento y potenciar la iluminación en esta intersección. ‘Estamos trabajando contrarreloj porque nuestra intención es inaugurar este monumento el próximo 17 de agosto durante el acto en honor al prócer’, dijo Nievas.

> Admiradores del ‘Padre de la Patria’

La Agrupación Gaucha Sanmartiniana Cazadores de Los Andes fue quien en 1983 instaló el busto de San Martín en la intersección de calles Mendoza y Torino-Progeso, dando nacimiento al primer monumento en Rawson en honor a este prócer. Sitio donde hasta ahora, el municipio realiza el acto oficial del 17 de agosto. Con el correr de los años, estos gauchos se propusieron reemplazar este monumento por uno más grande. ‘En el 2019 nació la idea de hacer un nuevo monumento y, después de consultar a varios entendidos y de tirar ideas, surgió el proyecto de hacer una escultura con hierros reciclados. Arrancamos en el 2020 con este sueño’, dijo Osvaldo Puy, de la agrupación gaucha mencionada.

Puy dijo que con la colaboración de familiares y amigos, y las donaciones que recibieron de algunos talleres metalúrgicos lograron terminar la escultura de San Martín montado en su caballo, en el 2022 (Foto). ‘Hacer esta escultura fue como armar un rompecabezas porque había que ver dónde encastrar cada pieza de metal para darle forma. Para esta obra también contamos con la colaboración desinteresada de soldadores que donaron su tiempo para concretar este proyector. Fue mucho esfuerzo, por eso estamos felices de que este monumento a San Martín por fin verá la luz’, dijo Puy.