“El oficial nos dijo que teníamos que decir que el camionero llevaba un arma y tenía drogas”

Comenzó el juicio contra el oficial acusado de matar a tiros a un camionero riojano en medio de una alocada persecución de más de 20 km en Valle Fértil, la noche del 9 de febrero del año pasado, y hasta ahora los principales testigos no dejaron bien parado al acusado, Ricardo Rodríguez: ‘Luego de ver el cuerpo (del fallecido) el oficial nos reúne a mi y a Elizondo (Andrés, cabo) y nos dice que teníamos que decir que el camionero llevaba un arma de fuego y que el camión tenía droga’, dijo la agente Gisela Aciar. Y confirmó que también le escuchó decir: ‘me la mandé, creo que se murió’. Prácticamente la misma versión dio Elizondo y ambos coincidieron, además, en asegurar ante los jueces Eugenio Barbera, Gema Guerrero y Pablo León, que no vieron al camionero, Federico Orihuela, discutir, mostrar o disparar un arma desde el camión. Es más, la agente Aciar aseguró que vio tan ‘nervioso’ y ‘alterado’ a Rodríguez, que cuando el chofer escapó rumbo a la ruta 510 en lugar de enfilar hacia la seccional 12da. por infracciones viales (no tenía papeles en regla), Rodríguez usó la escopeta Itaka y efectuó dos disparos. Luego, usó su propia arma hasta descargarla y efectuó los últimos disparos con el arma del chofer Elizondo, sentado en la ventanilla del patrullero y apuntando hacia atrás, hacia la cabina, cuando lo sobrepasaron.

Esa noche Orihuela recibió seis disparos.

Las versiones de los policías que iban con Rodríguez en el mismo patrullero, favorecen la posición del fiscal coordinador, Iván Grassi, el fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal, Maximiliano Gerarduzzi (UFI de Delitos Especiales) como también la de los abogados de la familia de la víctima, Reinaldo Bedini, Valeria Peredes y Hugo Uzair. Con un agregado: ni en el camión ni en el lugar del hecho encontraron ningún arma.

Los defensores, Martín Zuleta y Federico Victoria, aseguran que no se debe descartar un arma, pues una pericia detectó restos compatibles con pólvora en las manos de la víctima. Según Zuleta, su cliente solo cumplió su deber y no cometió ningún delito.