El paro no frenó los Intercolegiales y se van sumando departamentos Ayer la actividad en los Juegos fue totalmente normal. No descartan un cierre con un maratón multitudinario.

Pese a que la huelga docente de UDAP para manifestarse contra el veto al presupuesto universitario se hizo notar en las escuelas, los Juegos Intercolegiales 2024, que estaban recién en su segunda jornada, se realizaron a pleno. Habían arrancado el martes en Jáchal, Angaco, Albardón y San Martín, y ayer se agregaron Capital, Caucete y Valle Fértil. Y mientras sigue firme el cronograma para ir incorporando departamentos hasta el 31 de octubre inclusive, desde la Subsecretaría de Deporte Social, a cargo de Mauricio Lara, le anticiparon a DIARIO DE CUYO que están barajando la idea de un cierre a lo grande: un maratón que reúna a los 22.000 competidores de toda la provincia, y que se realice en Capital.

Esa es una de las dos alternativas en danza como broche de oro para esta edición de los Juegos, que se armó en tiempo récord (ver aparte). La otra es realizar una instancia competitiva también en Capital, pero no con todos los participantes sino sólo con los ganadores de cada uno de los 19 departamentos, en las seis disciplinas en juego (ajedrez, atletismo, básquetbol, fútbol, handball y vóleibol).

Desde la coordinación de los Juegos, bajo la batuta de Deporte Social, Martín Riveros reveló que lo más probable es que sobre este fin de semana ya tengan la decisión tomada luego de sopesar todos los detalles, ya que “es mucha la logística de transporte y organización que hay que poner en marcha, tanto para el maratón con todos los chicos de primaria y secundaria de los Intercolegiales, como un torneo Provincial con los ganadores departamentales”.

Según destacaron tanto Riveros como Lara, la convocatoria que tuvo esta edición fue superior inclusive a la que esperaban, porque en un principio estaba en duda la realización de los Juegos para este año por la crisis económica del país. “Pero el gobernador Orrego decidió dar todo el apoyo para poder hacer los Intercolegiales, porque representan una actividad sumamente federal y de mucho trabajo en equipo”, remarcó el subsecretario.

Con dos jornadas ya cumplidas, los Juegos continuarán hasta fin de mes, de lunes a viernes.

> La organización fue contrarreloj

La convocatoria de esta edición de los Juegos sorprendió a los organizadores, ya que no esperaban llegar a los exactamente 21.972 alumnos de primaria y secundaria que participan. Como al principio no estaba definido hacerlos, y luego el Gobernador dio el OK y los impulsó, trabajaron durante un mes con intensidad para llegar a los plazos previstos. En Deporte Social se apoyaron en los coordinadores generales, Juan Carlos Lucero y Ricardo Salas, quienes encabezan el equipo de 35 coordinadores que hay en toda la provincia. Esta modalidad de Intercolegiales (con ambos niveles educativos) comenzó en 2016, fue aprobada por ley provincial y va por la octava edición, debido a que desde entonces, sólo se interrumpió en 2020 por la pandemia de coronavirus.