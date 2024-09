El periodista que, a raíz del cáncer, da charlas que buscan superación Es Jorge Puga, quien decidió compartir su experiencia para alentar en los enfermos las ganas de vivir.

En 2018 estaba en la ‘cresta de la ola’. Se consolidó en su trabajo en el área de comunicación del Concejo de Ciencias Económicas, logró traer una escuela de coaching a San Juan y formarse en esta disciplina, y había iniciado una relación de pareja. Pero, en menos de media hora, todo se derrumbó. Todo menos su ganas de seguir luchándola. Es la historia de Jorge Puga, un periodista sanjuanino (trabajó muchos años en la Redacción de DIARIO DE CUYO) que, a partir de su cáncer, decidió dar charlas gratis para motivar en pacientes las ganas de vivir. La primera será el próximo 27 de septiembre y ya tiene cupo lleno.

Ese año marcó un antes y después en la vida de Jorge, o ‘Pollo’ como le dicen sus familiares y amigos. Un día de abril, no recuerda bien cuál, fue a una clínica en busca de atención médica porque hacía media hora que sentía ‘descompuesto’. Mientras esperaba en la guardia le dio una convulsión masiva que lo dejó en coma. Le diagnosticaron oligodendroglioma, un tumor cerebral que comenzó a crecer en su interior durante la pubertad, pero que recién se le manifestó a los 46 años.

‘No me podían sacar del coma porque volvía a convulsionar. Estuve bastante mal hasta que me operaron en el Hospital Adventista de Belgrano, en Buenos Aires, el único de Latinoamérica equipado para esto. Salió todo bien, pero tuve que empezar mi vida de cero’, dijo el periodista.

Contó que tuvo que volver a vivir con su madre porque no se podía manejar solo: tenía que aprender nuevamente a hablar, a caminar y a realizar tareas cotidianas como bañarse. De a poco comenzó a recuperarse, gracias al apoyo de mucha gente. Y en forma de agradecimiento a todos los que le dieron su apoyo es que decidió dar charlas motivacionales gratis para transmitir un mensaje de esperanza.

A esa decisión la tomó tras una recaída que lo hizo tocar fondo. En el 2022 detectaron que el tumor volvió y cayó en una depresión profunda. Y a no querer seguir viviendo. Pero, en ese tocar fondo resurgió la voluntad de seguir luchando. ‘Empecé terapia con una psicooncóloga que me ayudó a asumir la enfermedad y a llamar las cosas por su nombre. Yo tenía cáncer, porque un tumor es cáncer, aunque me negaba a nombrarlo. Esto me ayudó a conectarme con un estado de ánimo como es el entusiasmo. Ese entusiasmo es el que quiero transmitir con las charlas. Decirle a la gente que no todo está perdido cuando te dicen que tenés cáncer. Que no hay que bajar los brazos porque, en mi caso, el cáncer se convirtió en mi maestro de vida’, dijo Puga.

La primera charla motivacional de Jorge Puga, gratis y abierta a la comunidad, será el próximo 27 de septiembre, a las 19 en el IOPPS, y con un cupo para 50 personas que ya se completó.

Próxima charla

Jorge Puga ya lanzó en sus redes sociales la preinscripción para la segunda charla motivacional, solicitando a los interesados ayuda para encontrar alguna institución para realizar este encuentro.