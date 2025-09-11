Agustín Fantili de Campedrinos: “El piberío se está acercando al folklore” Con su toque romántico y festivalero, el dúo presenta su nuevo álbum y desplegará una noche mágica en el Teatro Sarmiento.

Su historia comenzó en Provincia de Buenos Aires. Sergio Prada viene de Campana y Agustín Fantili de San Pedro, llevaban cada uno trayectos de vida por separada, pero en día, el destino los cruzó y los ubicó en la misma fila de aspirantes para presentarse al casting de Talento Argentino, allá por 2009. Pero tras las experiencia del reality, se conocieron y así nació desde entonces, en algo más que una simple amistad o hermandad entre colegas. Crearon una entidad totalmente nueva, un dúo que hoy la está rompiendo en todos los escenarios festivaleros del país. Por sus procedencias y orígenes, en un juego de palabras, acordaron llamarse Campedrinos. Con una energía imparable, estos jóvenes están dando mucho de qué hablar y vienen ganando consagraciones y reconocimientos en donde escenario que pisen. Y no solo eso, ya tuvieron el contacto con grandes figuras de la música argentina como Facundo Toro, Los Nocheros, La Mosca, Chaqueño Palavecino y en poco tiempo, lograron vibrar junto a voces y referentes de la música urbana y la música latina. Porque su objetivo siempre fue el mismo: llevar el folklore argentino a las nuevas generaciones. Su propuesta superó actualmente más de 50 millones de reproducciones en YouTube y cuentan con la balada ‘Pasión prohibida’ que fue elegida para la cortina de la novela de Telefé que lleva el mismo nombre. Con solo ese hit, subieron muy alta la vara. Ahora, el dúo actuará esta noche, tras el fallido show que no pudo concretarse en el Parque de Rivadavia a principios de este año debido a una fuerte lluvia que hizo suspender el evento. Esta vez no habrá temporal que los detenga y en la previa, Agustín habló con DIARIO DE CUYO sobre el nuevo disco ‘Bipolar’, la incorporación del sanjuanino Carlos Santana a su staff y el cruce artístico con figuras del hip hop nacional.

‘Vamos por Tucumán, Salta, Jujuy y Rosario y ahora llegamos a San Juan, presentando este nuevo álbum que se llama ‘Bipolar’. Le pusimos de esa manera, porque pinta como nos sentimos hoy. Estamos polarizados entre lo romántico y lo festivo, el amor y el desamor y en medio de todo eso, estamos atravesados por muchas emociones. Y ya contamos con lindas experiencias difundiendo los videoclips y gracias a Dios, vamos con casi todas las plazas ya agotadas’, dijo el cantante. En este regreso al Teatro Sarmiento de esta noche, la velada tendrá un condimento muy especial. ‘Lo bueno de esta propuesta es que nos saca un poco del mundo festivalero habitual y nos introduce al mundo del teatro donde nos permite estar más cerca de la gente. Donde se genera un ritmo más tranquilo y reforzar ese costado romántico para interactuar de forma más descontracturada. Es como si estuviéramos en un gran living’, señaló. Por otro lado, comentó sobre el desempeño y la química que aporta Santana al grupo musical. ‘Lo conocimos en Jesús María y arrancó muy bien con nosotros. Es alguien muy versátil y virtuoso tocando la guitarra criolla como también la eléctrica. Es tremendo porque de repente te sale con una cueca, con una zamba carpera. Tiene creo su toque chúcaro y un sonidito cercano a Horacio Guarany. Pero otras veces te tira una balada rockera que te vuela la cabeza’, manifestó y elogió también, el trabajo colectivo: ‘la banda está muy bien plantada, dirigida por Oscar Aldo Parejón y Carlitos obviamente le trajo su impronta cuyana muy especial. Nos gusta su sonido y desde el momento que lo conocimos y empezamos con él, no dudamos nunca que es nuestro guitarrista’.

Después de Talento Argentino, Campedrinos supo hacerse lugar en la escena nacional. Y como una de sus banderas es que los jóvenes de su generación estén en un mejor vínculo con la música folklórica, abrieron la puerta para hacer cruces sorprendentes. Una de tantas es, por ejemplo, con Milo J, con quien grabaron una zamba carpera. Se trata de la versión de ‘La Taleñita’ en el que el dúo y el trapero produjeron esta interpretación para el ciclo ¡FAlklore! de Mex Urtizberea, logrando un hecho artístico impactante en redes y en YouTube.

‘Si bien, Milo viene del mundo del trap, lo hacemos porque nos damos cuenta que el piberío se está acercando al folklore. Es cierto también que hay algunos que no saben mucho o que no tuvieron la oportunidad de escucharlo o tenerlo más cercano. Para nosotros el folklore estuvo en nuestra casa. Pero no a todos les llega una cueca cuando sos pibe, entonces, cantar con Milo fue una manera de acercarlos y despertar interés. Creo que se genera una cruzada muy bonita’, comentó Agustín. De hecho, en el trap con la música criolla, hay muchos puntos en común. En ambos lenguajes hay similitudes entre el contrapunto, la payada o el freestyle donde la improvisación y la lírica juegan un papel clave. Pero lo esencial, son las historias, las experiencias, lo que se dice es quizás el punto de contacto más fuerte entre ambos universos sonoros. ‘Es muy loco que un pibe de 18 años que venga de otro palo, sienta y valore ese amor que tenemos por el folklore. Comprendimos que en esto hay conocimiento y respeto y nos pareció una experiencia maravillosa. Estamos muy agradecidos con él’, señaló el cantante de San Pedro.

Hace poco, en una entrevista que le hicieron a Rally Barrionuevo, declaró con criterio, que le generana extrañeza ver a algunos artistas del palo folklórico volcarse a cantar pop. Al respecto, Agustín opinó que ‘si un folklorista cambie de palo y vaya para el pop, o haga otra búsqueda, creo que dependerá lo que cada artista sienta y conciba al folklore. En su momento, cuando surgió Soledad, fue algo superrevolucionario en los 90 y muchos no estaban muy amigados con la forma que tenía para interpretar, sin embargo, muchos pibes la siguieron para ponerse a rescatar aquellos ritmos olvidados. Así nos enamoramos nosotros también de esto. Los Nocheros, Luciano Pereyra hicieron lo suyo también en su folklore popero’. Profundizó además que: ‘independientemente de que cada uno lo haga a su manera, guste o no guste, ahora sucede que varios músicos de otros géneros, como Milo, se van animando a la canción folklórica, como Bizarrap, Duke y Cazzu, quien largó todo un disco folklórico. Está buenismo lo que está pasando, porque hay más chicos que van descubriendo lo que una zamba, una chacarera, un chamamé o una cueca’. Para concluir, Agustín evaluó el camino que viene haciendo Campedrinos hasta el momento: ‘nos animamos a hacer todo, en ese sentido, somos muy corajudos. Nuestro repertorio es folklórico pero con sonidos modernos y siempre manteniendo la raíz de lo que somos, con ese toque de guitarra que tiene Carlitos y tratando de unir generaciones, ese es nuestro secreto’.

DATO

Campedrinos. Hoy a las 21 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Folklore romántico. Entrada: Platinum $35.000. Gold $30.000. Pullman $30.000. Pullman $25.000. Gradas $20.000. Anticipadas: Tuentrada.com