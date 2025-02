El puntapié será el ciclo Bambú Música y talleres darán inicio a las actividades del espacio que arrancó en 2024

Con la iniciativa de instalarse definitivamente como espacio cultural, proyecto que comenzó a concretar el año pasado, el espacio Panda House arrancará motores con una agenda repleta de proyectos a concretar. De esta manera, el estreno de la temporada 2025 será con la segunda edición del ciclo Bambú que comenzará con las cantautoras locales Soledad Arranz y Guadalupe de la Fuente quienes presentarán sus materiales el próximo domingo 16 desde las 19 hs.

Como su gestor; Leonardo Tello, graduado como profesor de música de la UNSJ, expresó a DIARIO DE CUYO que la grilla de esta propuesta continuará el domingo 23 del mismo mes y después el 9 de marzo con la previa del cantor y compositor Daniel Giovenco y el concierto del cordobés José Luis Aguirre, el poeta y cantor que resultó consagrado en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín 2024 que arribará a San Juan con su disco Suelto, una producción con canciones intimistas y festivas, testimoniales y existenciales, entre otras.

“El programa proseguirá hasta culminar el 27 de abril para recomenzar luego de las bajas temperaturas del invierno, recién en septiembre’, indicó Tello que recalcó que la importancia de Bambú radica en que “además de conciertos, ofrece talleres musicales con aranceles accesibles para los interesados’.

“Por otro lado, más allá de los recitales, estamos organizando ampliar el abanico y sumar lo que más se pueda como danza, teatro, artes visuales. Hasta ahora estamos seguros que comenzaremos con los dos primeros rubros ya que necesitas más convicción que pensar en ganar plata para proponer ideas. También queremos que se acerquen quienes deseen programar otros ciclos como cine, por ejemplo, ya que tenemos la infraestructura para lograrlo’, destacó el creador, que también fue baterista de agrupaciones locales de rock como Mazunte e integrante de las bandas de cantantes como Paola Hascher.

“Y también se está trabajando en cursos gratuitos organizados para la comunidad junto al Municipio de Rivadavia”, adelantó Leonardo, sobre sus planes a futuro.

Es que, de acuerdo a lo que reflejó el hacedor, si bien “hay salas de teatro independientes en la provincia, no hay centros culturales habilitados debido a que estaban a cargo de cooperativas que se morían con el tiempo ya que no hay alquiler que aguante a tantos años de inversión. Hubo lugares como la Casa Roja con una iniciativa muy linda pero no pudo continuar y es una pena. ‘, añadió el músico y docente con el sueño de albergar distintas ramas del arte y la cultura ya que, en la actualidad, incluso dispone de una sala de grabación para bandas sanjuaninas.

“Todo se fue construyendo muy de a poco. Yo soy músico desde los 13 años y trabajo en la UNSJ; con el dinero que fui ganando fui levantando las medianeras para transformarlo en una sala de ensayo hace 10 años adquiriendo los equipos necesarios, hasta que después se terminó convirtiendo en un estudio de grabación entre 2015 y 2016. Después de 2019, me detuve para instalar baños, puertas de emergencias, rampas y todo lo necesario para recibir público’, reflexionó Tello sobre el flamante sitio cuyo objetivo central es “que este 2025 se convierta en una nueva alternativa para el mundo artístico’, como señaló para quien cada ladrillo que conforma este centro “es más que un proyecto’, porque es lo que “me mantiene de pie y con ganas de seguir adelante’.

El ciclo Bambú comenzará con las cantautoras locales Soledad Arranz y Guadalupe de la Fuente el próximo domingo 16 desde las 19 hs. en Orellano 4352 oeste (Rivadavia). Entrada: $6000