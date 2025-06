El Quijote baila español Con otro lenguaje, este clásico del ballet subirá a escena en el Teatro Sarmiento, con artistas locales.

Más que conocido por los balletómanos, El Quijote -con coreografía de Marius Petipa y música de Ludwig Minkus- se estrenó en 1869 en el Teatro Bolshói, Rusia y desde entonces lo han interpretado cientos de bailarines y compañías alrededor del mundo, también en esta tierra. Sin embargo, lo que los sanjuaninos verán el 28 de junio es algo distinto: El mismo título, con su música original, pero trasladado completamente a las danzas españolas; una propuesta sin precedentes en el país y de la que tampoco hay registros afuera, al decir de su mentora y creadora. Se trata de Cecilia Zubiria, bailarina, coreógrafa y directora mendocina, que el mes pasado estrenó en la vecina provincia -y con muy buena repercusión- esta propuesta novedosa que sacudirá las tablas del Teatro Sarmiento, en la que también participarán artistas locales.

Bailarina, coreógrafa y directora, Cecilia Zubiria está al frente de esta propuesta que estrenó en mayo en Mendoza.

“Yo soy mamá de tres nenas y de ponerles esta música maravillosa de Don Quijote, como bailarina de danza española que soy dije “yo también la quiero bailar”; y bueno, ahí fue gestándose todo. La música lo permitía sin ningún problema y como está basada en un libro español, daba perfectamente para intentar la adaptación, así que la verdad es que todo fluyó muy fácil, muy rápido’, dijo a DIARIO DE CUYO Zubiria. “Por supuesto no es una parodia, sino que se respeta la base del ballet, manejando la adaptación con mucho cuidado y respeto. Es la misma historia y música, con el lenguaje de la danza española, con la escuela bolera, con la danza estilizada, un poco de flamenco…’ , agregó la también directora general acerca de su versión de este clásico inspirado en la famosísima obra de Miguel de Cervantes.

“Es una propuesta muy colorida, atractiva, con con todo el tinte que tiene la danza española y su dificultad. Hay colas, mantones, abanicos, castañuelas y hasta música en vivo, porque el flamenco es con música en vivo. En el segundo acto, con el campamento gitano, lo interpretamos a través del flamenco, entonces contamos con canto y guitarra en vivo. La verdad que es un espectáculo diferente, muy alegre, dinámico y apto para todo público’, subrayó la coreógrafa, que armó un equipo a medida para llevar su idea a buen puerto.

“Yo llevo la dirección general y cuento con un grupo de trabajo muy profesional, entonces concretarla fue muy fácil. Como director artístico está Alberto Piantino, que es un maestro de danza clásica reconocido en Mendoza y a nivel nacional. Director técnico es Bruno Poletti, que ha sido el iluminador de Les Luthiers durante 30 años; y tenemos a Mentha, productores a nivel nacional. Para la escena armamos un cuerpo de baile con bailarinas de mi estudio y el ballet de La Triada, un estudio de danza de Mendoza dirigido por Lourdes Noli’, relató Zubiria, quien encarna a Kitri y que destacó que “para la versión de San Juan hay algunas variantes de composición de elenco.

“Jazmín Sánchez hará de Dulcinea y Magdalena Flores, de Cupido; ambas son egresadas del Instituto Coppelia, dirigido por Griselda Sisterna y Clarisa Maratta. Y también estarán Juan Manuel Gil y Marisa Gil en guitarra y cante, gente que se brinda por completo’, apuntó acerca de la incorporación sanjuanina; y expectante también por su llegada a este suelo.

“Yo le tengo mucho cariño a San Juan porque, como profesora de danza española y de flamenco, he trabajado bastante con muchos estudios de allá. Y bailo con el bailarín principal, Maxi Vergara, profe de flamenco que también trabaja incansablemente en San Juan y siempre nos han tratado con mucho cariño. Y además la provincia tiene excelentes bailarinas, por eso para mí es un especial desafío: ganarnos al público de San Juan, que además es muy aficionado y sé que tiene un ojo entrenado, para mí es muy importante’, confesó la artista, entusiasmada con esta aventura quijotesca.

“Esto no se ha hecho nunca. De hecho, era todo un miedo estrenar y ver que a la gente del ballet no le generara ruido, porque claro, realmente no se ha hecho jamás en Mendoza, no se ha hecho en Argentina y no he encontrado ninguna producción a nivel mundial donde se haya llevado a cabo algo como esto. Sí ha pasado que compañías de danza clásica o más contemporáneas han representado la obra tratando de darle un tinte más español, pero no encarada desde la danza española’, ratificó Zubiria, que aporta esta nueva mirada más de 150 años después del debut de la pieza de Minkus-Petipa.

“Es increíble. Yo feliz de que se me haya ocurrido la idea y de que haya tenido tan linda acogida. Eso es lo mejor, ¿no?’, dijo, orgullosa también de poder girar con esta producción mendocina independiente, que cuenta con el respaldo del Consulado de España.

DATO

El Quijote. Sábado 28 de junio, , Teatro Sarmiento. Entradas $28.000, 26.000 y 24.000, disponibles en entradaweb