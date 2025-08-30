El Rally Raid puso primera Comenzó la disputa de la quinta y sexta fechas del campeonato con gran presencia del público.

San Juan es el epicentro del Rally Raid desde este jueves, apuntando a dos días de plena competencia que se repartirá entre Santa Lucía y la Difunta Correa para terminar este domingo. La competencia se desarrolla en Santa Lucía desde el jueves 28 y el domingo 31, con epicentro en el mCaping Don Bosco, donde está instalado el campamento vivac, el ingreso al mismo es libre y gratuito. El Rally Raid en San Juan reúne a corredores de diferentes puntos del país, con representantes de Mendoza, Córdoba, Neuquén, Salta, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Tucumán y Buenos Aires, además de los pilotos locales que buscaron hacerse fuertes en casa.

La competencia también tiene un marcado perfil internacional, con la presencia de deportistas de Chile, Uruguay y Colombia, lo que eleva aún más el nivel y la trascendencia de la prueba. La actividad comenzó el jueves con la apertura del vivac, armado de equipos y verificaciones administrativas y técnicas. El viernes se disputó la primera etapa con un recorrido de 80 kilómetros en la zona oeste, mientras que por la noche se realizó la largada simbólica en la Plaza de Santa Lucía.

El sábado la competencia continuará con dos intensas etapas: por la mañana los pilotos afrontarán un trazado de 180 kilómetros en Salinas, con paso de control en El Salado, y por la tarde se correrá una tercera especial de 150 kilómetros en la misma zona, con regreso al vivac en el Camping Don Bosco. La acción se cerrará el domingo con la cuarta etapa, que tendrá un recorrido de 200 kilómetros. El punto de control estará ubicado en la Difunta Correa, uno de los íconos turísticos y culturales más importantes de San Juan. Finalmente, la premiación se llevará a cabo desde las 15 horas en la Plaza de Santa Lucía.