“El RIGI seguramente incentivará a las empresas estadounidenses” Entrevista Exclusiva

Su primera visita a la provincia no pasó en absoluto desapercibida. A cada lugar al que fue, lo rodeó un operativo de seguridad digno de una película de acción: camionetas blindadas, patrulleros, motos, en un aceitado despliegue coordinado entre el equipo de custodios, la Policía Federal y la Policía de San Juan. El paso de su comitiva por plena Ciudad era como un transatlántico atravesando el manso espejo de agua de Ullum. Marc Stanley, el embajador de EEUU en Argentina, estuvo en San Juan y dentro de su agenda tuvo un espacio de exclusividad para DIARIO DE CUYO. Visitó la Redacción, saludó a todos, se interiorizó por la historia de la empresa familiar a cargo del diario y luego, distendido y totalmente abierto, mantuvo una extensa entrevista periodística, la única que dio a un medio de comunicación en toda su gira por provincias del Norte y Cuyo. Abordó muchos temas, demostró su conocimiento puntilloso de la actualidad política y económica y se declaró fanático del fútbol argentino. Acá, la conversación completa.

-¿Qué se lleva de San Juan?

-Estoy muy entusiasmado porque esta es la décimo octava provincia que visito en Argentina desde que soy Embajador. Cuando recibí el certificado de manos del presidente Biden, recibí la indicación de que no era el embajador en Buenos Aires, sino en toda la Argentina. Por eso es que decidí visitar todas las provincias. No pude viajar antes a algunas de las provincias del Norte a raíz de las elecciones, no quería que pensaran que queríamos digitar algo en el proceso electoral. Por eso durante esos meses nos mantuvimos al margen. Luego, cuando asumió Milei, nos mantuvimos ocupados con el nuevo gobierno.

-Y ahora sí, pudo venir a esta provincia.

-Ahora que estoy de vuelta en mis viajes por las provincias, llegué a San Juan y quedé maravillado con la provincia. Me sorprendió mucho San Juan, quedé maravillado con todas las sorpresas que me llevé. Creo que San Juan es una provincia increíble, con increíbles oportunidades.

-Hablando de esas oportunidades, usted charló con el gobernador Orrego sobre los megaproyectos de cobre que tenemos en San Juan. ¿Cómo lo ve usted en cuanto a las posibilidades de desarrollo local desde la economía?

-Definitivamente, los proyectos mineros van a transformar la economía de San Juan. Miren todo lo que puede llegar a lograr el proyecto Josemaría si finalmente se consigue las aprobaciones y empieza a avanzar. En primer lugar, van a crear cientos de puestos de trabajo para construir el camino que llevará hasta la mina, a una altura de 4.000 metros. Luego, se contratará a unos 15.000 trabajadores para construir la mina en un periodo de 4 años. Eso significa 15.000 familias que tendrán trabajo, y sustento, y acceso a la educación. Es decir que la provincia tendrá los fondos suficientes para construir hospitales, escuelas y otras obras de infraestructura. Eso significa además que va a venir más gente a San Juan, por lo cual deberán desarrollar los servicios para recibir a esa gente, como hoteles, restaurantes, etc. Y una vez que se empiece a producir el cobre, se incrementará la renta que recibe la provincia. También va a hacer construir viviendas para esas 15.000 personas… y podría seguir interminablemente.

-La provincia también tiene un desarrollo importante en materia de producción de energía solar, no sé si ha tenido oportunidad de charlar sobre este tema.

-Me voy a reunir con el gobernador Orrego luego de esta entrevista -N. de R: visitaron la fábrica de paneles solares del EPSE, en Pocito, y Stanley dijo que quería venir a la inauguración de la planta- en la empresa estatal. Argentina adquirió sus compromisos vinculados a la Agenda 2030 y la energía solar sin duda contribuye a la consecución de esos objetivos. Un punto importante es que en San Juan tienen más días de sol que en la mayoría de los lugares del mundo, y esto es algo que se puede explotar en esta provincia mucho más que en cualquier otro lugar, por lo cual es una inversión natural para San Juan. Los EEUU de hecho se están enfocando mucho en este tema. Tenemos una iniciativa llamada Impacto, con el Departamento de Comercio, y en el marco de esta iniciativa es que vamos a llevar empresas argentinas a EEUU para que se reúnan con empresas de allá que están haciendo inversiones para mitigar el cambio climático. Y luego vamos a traer a aquellas empresas estadounidenses a la Argentina.

-¿San Juan entra en esos planes?

-Sin duda, en el marco de estas conversaciones es que yo voy a mencionar a San Juan.

-¿Cuál es su mirada sobre la política económica de apertura de mercados encarada por el presidente Javier Milei?

-Creo que es muy interesante. Estamos observando la situación con mucha cautela, a la espera de ver cómo va a votar el Senado estas medidas. Las empresas estadounidenses también están observando estas iniciativas de mercado con mucho interés. Queremos ver también cómo evoluciona la situación monetaria, si se abre el mercado cambiario. En definitiva, lo que quieren las empresas de EEUU es un mercado normal, donde se respete el estado de derecho, un campo de juego nivelado, con facilidad para importar y exportar, acceso a sus capitales, la posibilidad de repatriar sus ganancias, la protección de la propiedad intelectual, un Poder Judicial independiente. Y, en términos generales, una situación de imparcialidad. Esperamos que con estas medidas se logren todos estos puntos. Si se abren oportunidades atractivas, por ejemplo el RIGI seguramente incentivará a las empresas estadounidenses.

-En el marco del conflicto por la base científica china en el Sur del país, en San Juan tenemos la instalación de un radiotelescopio de capitales chinos: ¿esto le despierta algún tipo de alerta o preocupación?

-Yo vine acá a promover la relaciones entre EEUU y San Juan, no a hablar de China. Con gusto podemos seguir hablando sobre los EEUU. Me enorgullece la relación que tenemos con la Argentina, acabamos de entrar en nuestro tercer siglo de relaciones bilaterales y de amistad. Y tenemos empresas estadounidenses que llevan más de un siglo en la Argentina. Somos el mayor inversor extranjero en Argentina, nuestra inversión supera los 200 mil millones de dólares. Lo único que voy a decir sobre China es que la inversión total que ha hecho en Argentina ni siquiera alcanza los 20 mil millones de dólares. EEUU es el socio natural para Argentina y esto mismo va a aplicar para San Juan.

-Con lo que ya ha podido ver de la provincia, sus lugares, su industria, la calidad de la gente, ¿usted ve posibilidades de que crezca el desarrollo de relaciones comerciales entre San Juan y EEUU?

-Espero que así sea. Creo que hay todavía mayores oportunidades para que crezca el turismo, de ida y vuelta entre San Juan y EEUU. Esta provincia es uno de los secretos mejor guardados por todas las oportunidades que hay acá en materia de parques, la posibilidad de ver las estrellas, los circuitos de trekking, un teatro de ópera de nivel mundial, un vino también de primer nivel, que compite con Mendoza. Los vinos mendocinos son más conocidos que los de San Juan, creo que porque los vinos sanjuaninos no tienen suficiente marketing. Por lo tanto, creo que el turismo es algo que tiene muchísimas posibilidades de crecer. De esta manera, va a llegar más gente a la provincia y con suerte más sanjuaninos van a viajar a nuestro hermoso país.

De hecho, a muchos argentinos les gusta Disney, pero también les encanta el deporte: hay tres eventos muy importantes de fútbol que se acercan en EEUU. Tenemos la Copa América este verano, luego la Copa del Mundo en dos años más, y por último seremos anfitriones de los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles. Argentina participará en todas estas competencias, así que hay muchas oportunidades para ir a EEUU y disfrutar de esas experiencias.

-¿Le gusta el fútbol?

-Claro que me gusta el fútbol. Me volví loco el 18 de diciembre, cuando Argentina ganó la Copa del Mundo. Yo estaba acá en el país entonces, y tuve la oportunidad de reunirme luego con Messi y se lo conté. Fue una locura, casi me da un paro cardíaco. Le dije a Messi que me debía varios de sus calzones -ríe-… lo dejamos ahí.

-La gente que lo conoce lo identifica como alguien filántropo, muy solidario, incluso sabemos que usted donó un riñón. ¿Cómo se traslada esa filosofía al mundo de la diplomacia?

-Yo soy miembro de la comunidad judía y en el judaísmo tenemos un principio básico, que es el de Tikkun Olam: “Sanar el mundo”. Y eso es a lo que yo he dedicado toda mi vida, a intentar sanar el mundo. En la diplomacia hago lo mismo, intento arreglar problemas, reparar, mejorar. Nunca miro hacia atrás, siempre miro hacia adelante, y estoy muy orgulloso y muy contento por todo lo que hemos logrado hasta ahora. Amo su país, amo mi país, y veo grandes oportunidades para la Argentina de cara al futuro. Creo que estamos yendo por el sendero correcto y cruzo los dedos para que la Argentina finalmente despegue. Sé que el cambio nunca es fácil, pero tengo grandes expectativas. Estoy muy contento y me encanta la relación que tenemos entre los dos países.

