“El rock no perdió su rebeldía” El cantante y guitarrista viene a Mamadera Bar para hacer un repaso de sus canciones y mostrar lo nuevo de "Haiku Blues".

A Rodolfo Luis González -Cacho para sus amigos, “El Soldado” para sus seguidores- siempre le ha interesado hacer canciones, grabarlas y llegar al público con contenido, poesía y buen rock. Son pasos simples de un proceso complejo y profundo que lo hacen transitar los escenarios del país desde hace 27 años. Desde que lanzó “Tren de Fugitivos” (en 1997), su álbum fundacional, que tuvo a Indio Solari y a Skay Beilinson como padrinos artísticos, El Soldado veló por mantener un sello inconfundible en sus shows en vivo y cada vez que llega a San Juan, sucede un hecho musical emocionante.

“Con los sanjuaninos tengo un romance que se alimenta siempre, son un público muy rockero que tiene fuego”, dijo el cantautor y guitarrista que nuevamente pisará suelo cuyano (esta noche en Mamadera Bar) para ofrecer un repaso por lo mejor de su repertorio y también, mostrar lo nuevo de su álbum más reciente, “Haiku blues”; una serie de canciones cortas donde explora sonidos y melodías diferentes, que trazan puentes con lo folklórico, el tango y otras yerbas, conformando una obra ecléctica y homogénea a la vez. En este sentido, el músico definió a DIARIO DE CUYO que “el rock se nutre de muchas corrientes. De chico entrenás una cultura musical, con el paso del tiempo vas ampliando los sentidos. Para mí la música es siempre atemporal”. Siguiendo esta línea de pensamiento, a sus 57 años de edad, ya no se siente “un pibe”, pero está atento a las nuevas corrientes y expresiones de la escena nacional de la música argentina. En especial, porque los contactos entre el rock y el hip hop están cada vez con más intensidad y ve con buenos ojos las voces de la cultura urbana copando escenarios: “Que refresquen la escena está perfecto, a pesar de que varios dinosaurios se quejen de eso. Hay que agradecer a estos chicos que rapean y hacen cosas que llegan directo a la gente. Por ejemplo, Dillom hizo una canción mía (Ángel de los perdedores) que fue viral en Internet. Es un intercambio interesante con sangre nueva y estos pibes como Wos y otros, logran algo que nosotros no pudimos”, opinó quien no saca la mirada de lo cotidiano y toma postura.

“Pasan un montón de cosas que no deberían pasar, que nos tiran abajo y aquello que nos hizo crecer se está descartando. Quizás hoy sea una época en la que hay que manifestarse más y ponerle el cuerpo. Son momentos aciagos, pero guardo esperanzas, los argentinos buscamos salir adelante, cultivamos la amistad, somos un gran pueblo. Por eso creo que el rock no perdió su rebeldía. Hablo desde muchos lugares. La rebeldía no es ir solamente a un recital a saltar, gritar y golpear puertas. La rebeldía está para darle cosas para que la gente piense”, dijo El Soldado. Y agregó que, “con el simple hecho de hacer un recital para reunir alimentos y vestimenta para los que más necesitan, que está pasando mucho últimamente, eso es rebelarse contra el sistema, es crear comunidad. Por eso cuando veo estos chicos del hip hop mostrarse y decir lo que nadie dice en los escenarios, se rebelan con actitud de rock y el rock es una cultura que los abraza”, concluyó Rodolfo.

El Soldado. Esta noche a las 22 hs. Mamadera Bar (Avenida Circunvalación 1559 norte). Entrada: $8.000. Anticipada: www.passline.com