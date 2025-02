El sueño de Boca fue una pesadilla En penales perdió 5-4 con Alianza Lima, tras haber ganado en los 90" de juego

Un terremoto en Boca. Con el dramatismo de los penales, la Libertadores es historia. Es que en una noche marcada por las sensaciones, el equipo Xeneize no logró su primer objetivo del año: seguir en la Copa. Lo perdió por penales, después de haber triunfado por 2-1 en los 90′ de un intenso partido, cayendo por 5-4. El pibe Leandro Brey, que entró para los penales, no pudo contra los ejecutantes de Alianza Lima que acertó los cinco que pateó. Boca, llegó hasta ese quinto penal que ejecutó Alan Velasco. Ahí se terminó el sueño copero y dejó a Fernando Gago al borde del abismo. Todo el proyecto Boca 2025 quedó tecleando. Un golpe durísimo, inesperado que dejó todo en puntos suspensivos para el mundo boquense. Alianza Lima lo dejó nocaut.

De la ilusión al desencanto. De un comienzo ideal que en apenas 5′ ya lo tenía ganando 1-0 por el gol en contra de Trauco en contra a un final del primer tiempo marcado por el desencanto tras aquel empate de Hernán Barcos a los 19′. Así fue el primer tiempo de un Boca que insinuó más de lo que realmente concretó, presionado por revertir el resultado en el partido de ida. Fue de mayor a menor, empezó lúcido, presionando, intentando darle fluidez a sus ambiciones y a los 5′ encontró respuestas casi por fortuna. Es que un centro de Sarachi desde la izquierda, sorprendió el cierre de Trauco y la pelota se le metió a Viscarra para poner a Boca arriba. Tablero empatado y lo que podía ser un partido ya encarrilado, se complicó. Es que a los 19′ de una falta de Zenón, llegó el primer ataque de Alianza con un centro exacto que Barcos aprovechó para poner el 1-1. Empezaron los murmullos en La Bombonera. Boca perdió solidez, entró en dudas y casi lo paga mal. Es que a los 29′ de un córner a favor, salió una contra de Alianza que puso a Castillo mano a mano con Marchesín, que en gran acción, tapó lo que pudo ser la condena final. De ahí, al cierre de la primera parte, Boca fue más ganas que fútbol.

Y así como había terminado confundido en el primer tiempo, Boca entró con toda la lucidez en el complemento. Con Zenón profundo, generó no menos de tres chances de gol hasta que a los 13′ el propio Zenón, de cabeza, puso el 2-1 que era el envión para ir por la clasificación. Y cuando mejor jugaba, un tumulto tras una infracción de Sarachi le cortó el ritmo a Boca. Le costó volver a sintonizar su onda pero en el tramo final fue más que Alianza. Lo arrinconó, lo buscó. Y en el cierre, de milagro no lo pudo ganar. La tuvo Giménez, la tuvo Cavani y no se dio. Y en el cierre de una noche dramática, los penales definieron todo. Y claro, en los penales todo podía pasar. El ingreso del pibe Leandro Brey para esa definición no dio resultados, Empezó la serie Alianza Lima con la experiencia de Guerrero y nunca se equivocaron. Gaibor, Trauco, Noriega y Lavandeira se convirtieron en los verdugos de todo Boca. Del otro lado, la esperanza se sostuvo con los penales de Rojo, Cavani, Alarcón y Giménez pero claro, llegó ese último remate y Alan Velasco no pudo con Viscarra. En ese remate final, se fue el año para Boca. El primer gran objetivo es historia. La inversión, los refuerzos y el sueño de jugar otra Libertadores, quedó en nada.

La Liga local y el Mundial de Clubes quedaron como los objetivos para el año de un Boca desconcertado.

> Deportes Iquique define con Alianza

Deportes Iquique eliminó a Independiente Santa Fe y se metió en la fase 3 de la Copa Libertadores de América, instancia en la que se cruzará con Alianza Lima. El partido de ida había terminado para Iquique por 2-1 en Chile, el mismo resultado se dio en la vuelta en favor de Independiente Santa Fe y la eliminatoria en El Campín de Bogotá se resolvió en los penales. En una errática definición, en la que Independiente Santa Fe falló cuatro de los cinco penales que ejecutó, Iquique se impuso por 2-1 y se aseguró al menos la participación en la Copa Sudamericana en caso de caer en la Fase 3. El desarrollo fue idéntico al que se había dado en el encuentro que abrió la serie: el visitante se puso en ventaja y el local dio vuelta el partido.