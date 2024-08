El tango como un desafío Tras recorrer distintos géneros, hoy, hará su debut en el 2x4 con composiciones tradicionales

“Yo nací en Valentín Alsina. Era muy chico, tenía apenas 7 años y mis padres me inscribieron en una academia en Buenos Aires para aprender a tocar la guitarra y bailar folclore. Mi viejo era folclorista y muy buen bailarín. Siempre canté, pero no imaginé que mi destino sería ser un tanguero’, evocó a DIARIO DE CUYO, Alberto Semino, quien esta noche hará su bautismo de fuego en la Biblioteca Franklin con el género característico del Río de la Plata. Bajo el nombre El legado del tango, Semino interpretará los tangos más tradicionales que cantaron voces de “imprescindibles’ -como dijo- del 2×4 como Carlos Gardel, Julio Sosa, Edmundo Riveros, Roberto Goyeneche y hasta Hugo del Carril.

“A los 9, nos mudamos a San Juan y continué cantando y tocando la guitarra en reuniones familiares y concursos. Al radicarme en Córdoba para estudiar abogacía en el “72 seguí actuando en las peñas y ya, al regresar a la provincia como abogado en 1978, quise incursionar en el género melódico como solista y en un dúo. Pero al tango llegué de casualidad, intentando transmitir el sentimiento, que no es fácil’, destacó la figura conocida por su actividad al frente a la Secretaría de Turismo de San Juan entre 1995 y 1999, y como conductor de Sentido Común en FM Líder.

“Hace 3 años nos juntamos los de la promoción del Colegio Central Universitario, donde estaba también Cristina García, ella me habló del Coral Santa Gema que tenía su marido, Ernesto Guardia, quien me escuchó cuando armamos una especie de peña. Luego de eso, él me convocó, yo acepté y me encontré con una experiencia que me encantó’, evocó el intérprete acerca de sus comienzos en el coro “que había estado en pausa por la Pandemia’, como recordó el miembro estable de la histórica agrupación de la que aún es parte.

Tenía una materia pendiente porque sentía que había cantado mucho tiempo a nivel amateur. Fue hasta que empecé con el Coral y el anteaño pasado como parte del Grupo Matices con Guardia como formador y Liliana Palacios como una de las integrantes, hasta que una de las cantantes dejó. Entonces, Liliana y yo decidimos formar la dupla melódica Más que dos’, afirmó Alberto sobre el recorrido al que, algo más le faltaba, “pero no sabía qué’, según meditó.

“¿Cómo incursioné en este género? Cuando lo descubrí, fue cuando me invitaron a ser parte de un trío de tango y cuando le dije a Ernesto que quería ensayar algunos. Cuando me escuchó, me dijo que tenía que seguir por ese camino. Y me di cuenta que era una pasión que tenía dormida en mí, es algo que me encantó’, subrayó quien arrancó a transitar este sendero al tiempo que indagaba en un repertorio de tangos y milongas, “algunos temas muy conocidos y otros no tanto pero que siento que tienen que ver conmigo’, recalcó.

En esta oportunidad, para “este desafío’ -como destacó- de enfrentarse al público, escogió una selección de composiciones como Tiempos viejos, Cambalache, Yira, Yira, Qué me van a hablar de amor, Mano a mano y Como 2 extraños; en algunos con la compañía de la pareja de danza compuesta por Sofía Gallardo y Rafael Lloret, bailarines de la Compañía Proyecto Tango San Juan, como invitados.

DATO

El recital será hoy a las 21.30 hs en la Biblioteca Franklin (Laprida 63 este). Precio de entrada: $6000 en boletería de la sala.