Ayer terminó de explotar en los Juegos Olímpicos de París 2024 la polémica generada por la participación en el torneo de boxeo femenino de la argelina Imane Khelif, quien venció por abandono a los 46 segundos del asalto inicial, a la italiana Angela Carini, quien abandonó el ring, visiblemente herida y diciendo en italiano “Mi ha fatto malissimo” (“Me dolió mucho”) después de un potente derechazo de Khelif.

El combate comenzó con un fuerte golpe de derecha de Khelif que dañó el casco de Carini, llevando a la rápida retirada de la boxeadora italiana, quien mostró frustración a su equipo. Este incidente avivó aún más las controversias sobre la elegibilidad de Khelif para competir en la categoría femenina.

En el Mundial 2023 en India, Khelif ganó sus primeros cuatro combates en peso wélter, pero fue descalificada antes de la final debido a un test hormonal que mostró niveles de testosterona más altos de lo normal para una mujer. La IBA, la Federación de Boxeo Internacional, alegó que Khelif no cumplía con el criterio de elegibilidad basado en los niveles hormonales. Esta misma medida se aplicó a la exbicampeona mundial Lin Yu-ting, de Taiwán.

Khelif alegó que la descalificación fue el resultado de una conspiración en su contra y en contra de Argelia. Afirmó que fue víctima de acoso y discriminación debido a su apariencia y que la exclusión se produjo cuando estaba cerca de ganar una medalla de oro. Por otro lado, Umar Kremlev, presidente de la IBA, aseguró que las pruebas de ADN confirmaron que Khelif y Lin tenían cromosomas XY, lo que justificó su exclusión.

A pesar de esta controversia, el Comité Olímpico Internacional (COI) permitió a Khelif y Lin participar en el proceso clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Científicamente estaría habilitada

Los cromosomas de la boxeadora argelina Imane Khelif, que son del tipo XL, es decir, los de un hombre (se trata de una condición genética denominada hiperandrogenismo), a pesar de que ella sea una mujer cisgénero (nació con genitales femeninos y se autopercibe también como mujer).

A raíz de toda esta situación, el Comité Olímpico Internacional decidió publicar un extenso comunicado en el que explican por qué tanto Khelif, quien nunca se ha reconocido transexual ni intersexual como la taiwanesa Lin Yu-ting, pueden participar de la disciplina de boxeo, además de aclarar que la argelina “cumple con todas las regulaciones de elegibilidad y entrada de la competición”.

Maravilla Martínez: “Inútiles”

El ex campeón mundial Sergio “Maravilla” Martínez, se expresó en su cuenta de X (ex twitter) sobre el tema: “La estupidez e incompetencia humana carece de todo límite. Parece que millones de años de evolución de nada sirven si dudamos que debemos ir al ginecólogo o al andrólogo y nada+. Parece que tenemos que perder vidas de mujeres para reparar algo que ya no tiene arreglo. COI inútiles”, escribió.