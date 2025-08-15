El turismo y la educación sellan una alianza histórica en Mogna

La escuela Hipólito Buchardo, inaugurada ayer en Mogna Jáchal, acaba de convertirse en un hito histórico. Se trata de la primera escuela secundaria rural-pluriaño de San Juan. Y a la vez, sella una alianza estratégica entre el desarrollo turístico y educación, ya que su orientación es precisamente la de Turismo, para fortalecer ese área en un lugar de riquezas naturales increíbles. En esta camada inaugural hay 17 alumnos, y ayer todos recibieron el apoyo del gobernador Orrego, quien encabezó la ceremonia junto a la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

“La inauguración de la modalidad Secundaria en Mogna es un hecho histórico para San Juan, especialmente para el área rural. Significa que muchos chicos podrán concluir sus estudios sin tener que alejarse de su comunidad, con una orientación ligada al turismo y al potencial de los recursos naturales de la región. Estamos convencidos de que esta oportunidad los prepara para ser emprendedores y los mejores embajadores de su propio lugar”, dijo Orrego en la inauguración.

En paralelo, por primera vez a nivel jurisdiccional, la modalidad rural fue tenida en cuenta en la estructura del sistema educativo provincial, diseñando propuestas pertinentes para el contexto.