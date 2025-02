El vecino caucetero que con 68 años la rompe en TikTok con entrevistas callejeras Eduardo Gómez Ruarte comparte a diario historias de su departamento. Tiene más de 20.000 me gusta.

Un vendedor de pollos asados, una vieja gloria del fútbol departamental, unos cosechadores que vuelven de trabajar en un colectivo, un vecino que sigue laburando con 80 años u otro que con 92 lee el diario sin anteojos. Los entrevistados del caucetero Eduardo “Lalo” Gómez Ruarte, conocido también como el “Decano”, son tan variados como sus ocurrencias. “No me interesan los grandes titulares ni las polémicas. Yo quiero saber cómo está la gente, qué les pasa y qué sueñan los cauceteros”, dice quien se autodenomina como “El Rey del TikTok”, la red social donde publica sus videos, en la que tiene casi 3.000 seguidores, más de 20.000 me gusta y un largo número de reproducciones totales.

En las calles de Caucete es imposible no cruzarse con el “Decano”, este jubilado de 68 años que, armado con su Samsung Galaxy A15 y un cuadernito rojo, está revolucionando la manera de contar historias. Desde hace unos meses, recorre la Diagonal Sarmiento y alrededores haciendo entrevistas a los vecinos, que luego sube a su cuenta de TikTok, @el.decano.lalo, donde ya es toda una celebridad local.

Con preguntas simples pero cargadas de curiosidad, el entrevistador que de joven estudió periodismo deportivo logra sacar sonrisas, reflexiones y hasta alguna que otra confesión de quienes se cruzan en su camino.

Los videos de Eduardo tienen un encanto único. No hay filtros ni ediciones llamativas, solo él, su entrevistado y una conversación genuina. Entre las “notitas”, como las llama cariñosamente, se pueden encontrar historias de todo tipo: una visita a la familia Llanos para mostrar su almacén, las anécdotas del docente jubilado Mario Furlani, las reflexiones del vendedor de baterías Raúl Cuello o la actualidad de Fabián Espinosa, un cantante que enganchó en la calle antes de que arrancara su auto.

“Yo nunca pensé que esto iba a llegar tan lejos. Un ahijado de Valle Fértil me enseñó a usar TikTok y desde noviembre del año pasado que no paro de subir contenido”, comenta el protagonista, sorprendido por los miles de likes y comentarios que reciben sus videos.

El “Decano” vive con su pareja en el Barrio Justo Castro I y tiene dos hijos y un nieto. Hace dos años se jubiló de su trabajo de toda la vida como empleado de un hotel, aunque siempre fue especialista en radio: hace programas deportivos desde hace 35 años pero ahora decidió salir de los estudios, impulsado por su pasión por las historias callejeras. Así, en poco tiempo se convirtió en una especie de cronista de barrio, muy querido por todos. “Algunos vecinos hasta me piden que los entreviste cuando me ven pasar. Me dicen que soy famoso, pero yo sigo siendo el mismo. Mis videos los ven cauceteros que están en Francia, Italia, España, pero la fama no se me sube a la cabeza”, bromea. Luego se emociona al contar que consiguió que las autoridades mandaran a reparar un pozo, que a una anciana le construyeran una casita y que el “Pata” Heredia pasara de vender 30 a 100 pollos en su puesto de Ruta 270. “Me gusta hacer contenido que sume al pueblo. Hoy hay mucha violencia, droga, alcohol, suicidios. Desde mi lugar aporto mi granito de arena para que podamos salir adelante”, reflexiona.

Una vez unos cosechadores me gritaron ‘chau, rey del TikTok’. Me gustó y me lo dejé como apodo

Eduardo Gómez Ruarte

En tiempos donde las redes sociales parecen dominadas por tendencias fugaces, “Lalo” se destaca con un contenido que toca el corazón de la gente. Sus videos son una ventana a la vida cotidiana de Caucete, con sus historias simples pero llenas de humanidad. “Vengo desde una cuna muy humilde, nosotros hemos sido muy pobres y para mí esto es un sueño, que me siga tanta gente y que sea para el bien de la sociedad. Lo hago porque me divierte y porque creo que las historias no deberían quedarse en el olvido”, considera. Y mientras su cuadernito sigue llenándose de anécdotas, sus seguidores ya esperan con ansias la próxima “notita” que suba a TikTok.

EL VIDEO MÁS VISTO

64 mil reproducciones tiene el video que más vistas tiene en el perfil de TikTok del “Decano”. Se trata de una conversación con Ángel Agulles, a quien le pregunta por su vida personal y por su trabajo en el cementerio municipal.

MIRÁ AQUÍ LOS VIDEOS DEL “REY DEL TIKTOK”