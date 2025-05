El Virrey: la obsesión de Román

Todavía no hubo una definición respecto al sucesor de Fernando Gago en Boca, pero Juan Román Riquelme comenzó el operativo seducción para convencer a Carlos Bianchi de que acompañe al plantel al Mundial de Clubes. Si esto sucede, por qué no soñar con que finalmente se convierta en la cabeza del futuro cuerpo técnico del Xeneize. Retirado desde agosto de 2014, tras su tercer y último paso por el banco de la Bombonera, el Virrey no tiene intenciones de volver a dirigir. A los 76 años, ya lleva más de 10 alejado del fútbol y vive entre Buenos Aires y París, donde supo ser figura en el PSG entre 1977 y 1979. A priori, parece imposible que acepte volver a ponerse al frente del plantel, pero Román intentará lograr que Bianchi acepte sumarse a la delegación que viaje a Estados Unidos para afrontar el Mundial de Clubes.

Lo cierto es que mientras por un carril avanza el sueño de repatriar al DT más trascendente de los 120 años de Boca; por otro, Román y su Consejo de Fútbol evalúan las posibilidades más terrenales para suceder a Fernando Gago. El cierre del Apertura estará a cargo de Herrón (si le va bien, ¿podría ser el ayudante del Virrey si acepta volver?), pero los candidatos más fuertes para tomar el cargo siguen siendo Gabriel Milito y Gustavo Quinteros.