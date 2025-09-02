Embarazadas tendrán 2 meses más para vacunarse y proteger a sus bebés del virus sincitial Se inmunizó el 70% de la población objetivo y la campaña se extenderá hasta octubre.

Cerró a nivel nacional la campaña de vacunación contra el virus sincitial respiratorio, destinada a embarazadas con 32 a 36 semana de gestación. Y, en San Juan, los números cumplieron con las expectativas oficiales. Fernanda Paredes, jefa del Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud provincial, dijo que en la provincia hasta el momento se vacunó el 70% de la población objetivo. Además, agregó que este porcentaje aumentará porque se decidió extender la campaña hasta el próximo 30 de octubre. La funcionaria destacó la importancia de aplicarse esta vacuna que protege a los recién nacidos y lactantes hasta el año de vida contra infecciones respiratorias agudas como la bronquiolitis y la neumonía.

Según los datos que maneja el Programa de Inmunizaciones, este año se vacunó contra el virus sincitial el 70% de la población objetivo, estimada en unas 5.200 embarazadas con 32 a 36 semanas de gestación, según dijo Fernanda Paredes. Es decir que este año la inmunización alcanzó a unas 3.640 mujeres gestantes. ‘La verdad que cumplimos las expectativas de mantener este porcentaje similar al registrado el año pasado cuando se lanzó por primera vez la campaña de vacunación contra el virus . El porcentaje de inmunización de esta campaña es similar al registrado en el 2024, pero la cantidad de mujeres inmunizadas es bastante superior’, sostuvo la especialista.

Paredes explicó que en el 2024, esta campaña de vacunación para embarazadas se lanzó en marzo y finalizó en agosto, teniendo una duración de 5 meses. Mientras que este año arrancó en enero y finalizó el domingo pasado, con dos meses más de duración. También agregó que la población objetivo el año pasado se estimó en unas 4.000 mujeres gestantes, mientras que este año fue de unas 5.200 . ‘Se puede llegar a pensar que los resultados de la campaña de este año no fueron muy exitosos con respecto a los de la del 2024 porque el porcentaje de inmunizadas es similar. El año pasado fue entre un 68% y 69% y, ahora, del 70%. El éxito se da en cantidad de gestantes vacunadas entre un año y otro, debido a que este año hubo más tiempo para vacunarse y, por ende, mas embarazadas alcanzaron el tiempo de gestación requerido para aplicarse la vacuna’, explicó la funcionaria.

La jefa del Programa de Inmunizaciones también sostuvo que estos buenos resultados se deben a la intensiva campaña publicitaria que realizó el Gobierno de la provincia en la vía publica y a la puesta en marcha del vacunatorio móvil que recorre el Gran San Juan y la periferia para llegar con las vacunas a la mayor cantidad de población posible. Y que ambas cuestiones seguirán haciendo sus aportes para que este año crezca aún más el porcentaje de embarazadas vacunadas contra el virus . ‘La campaña de vacunación cerró el domingo, pero se decidió extenderla hasta el próximo 30 de octubre para llegar a más gestantes y, en consecuencia, proteger a más bebés’, dijo Paredes.

La especialista dijo que la extensión de esta campaña de vacunación es a nivel país para aumentar el nivel de inmunización de las madres y mejorar las defensas de los bebés contra las afecciones respiratorias.

Las Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB) son la principal causa de muerte en menores de 5 años, y es el virus es el mayor responsable de las mismas, causando a nivel mundial y por año unos 33 millones de casos, 6 millones de hospitalizaciones y 200.000 muertes.

Disponibilidad. La vacuna para embarazadas está disponible en todos los centros sanitarios y hospitales, como también en el vacunatorio móvil.

> CLAVES DE LA VACUNACIÓN

1- La vacunación tiene el objetivo de proteger a los recién nacidos y lactantes hasta el año de vida contra las infecciones respiratorias agudas bajas, causadas por el virus sincitial respiratorio-VRS.

MIRA TAMBIÉN Xi Jinping y Putin comparten su visión de un nuevo orden mundial en un foro sobre seguridad

2- La circulación del virus sincitial es durante el invierno y los sectores más afectados son los bebés menores de un año y los adultos mayores, aunque esta última no es una población muy estudiada aún.

3- La vacunación de la persona gestante transfiere anticuerpos, a través de la placenta y luego a través de la lactancia al bebé, protegiéndolo durante el primer año de vida contra el virus sincitial.

4- La vacuna contra el virus sincitial ingresó al Calendario de Vacunas a nivel nacional, por lo que es gratuita y está disponible en el Vacunatorio Central y en todos los centros de salud y hospitales de la provincia.

5- La vacunación, según las autoridades, implica la aplicación de una sola dosis a mujeres embarazadas que transitan la semana 32 a 36 de gestación. La mujer se debe vacunar en cada nuevo embarazo.

6- Según estudios, gracias a la vacunación de las embarazadas contra el virus sincitial se redujo en un 70% los ingresos de bebés menores de un año a Terapia Intensiva por afecciones respiratorias.