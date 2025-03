Empezó el trabajo para eliminar la feria judicial: cada actor sumará sus pedidos García Nieto se reunió con magistrados, fiscales, el sindicato y abogados esta semana.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Justicia de San Juan dio los primeros pasos para la eliminación de la feria judicial, con reuniones entre la presidenta de la Corte de Justicia y sectores vinculados. Fueron charlas informativas para empezar a trazar lo que será un cambio histórico. Es que modificar el régimen de licencias requiere modificar la ley, entonces también podría cambiar dinámicas de trabajo de varios sectores. La postura de Adriana García Nieto, quien propuso el cambio, es buscar consensos y escuchar a abogados, jueces, fiscales y otros trabajadores. Del otro lado de la mesa, varios ya adelantaron posturas y buscarán sumarlas en la redacción del proyecto que irá a Diputados.

El primer objetivo a conquistar es el acuerdo para cambiar el sistema de vacaciones de los judiciales. Adriana García Nieto, quien ejerce la presidencia de la Corte desde el 1 de marzo, dijo que, si bien considera que eliminar la feria es “el camino correcto”, están dispuestos a discutir con todas las partes. Aclaró que está dispuesta a escuchar en caso de algún sector se oponga por completo, algo que no ha pasado hasta el momento, para saber si tienen una alternativa superadora.

Esta agenda de sentarse con todos a discutir el tema la pusieron en práctica durante la última semana. Todos los días la cortista se reunió con integrantes del Poder Judicial y discutieron tanto la eliminación de la feria como otros temas. El lunes se encontró con el Fiscal General Eduardo Quattropani y los secretarios relatores del Ministerio Público. El primero habló con DIARIO DE CUYO, quien dijo que “hasta acá sólo hay un anuncio y hay que darle contenido”, lo que fue parte de la charla con García Nieto.

El jefe de los fiscales dijo que es necesario discutir el sistema de feria y receso judicial, aunque aclaró que “el Ministerio Público no para nunca, es 24/7 como la policía o el hospital, porque los delitos no diferencian enero de marzo”. En cuanto al trabajo para hacer los cambios, dijo que no cree que sea necesario que se pierdan derechos de los trabajadores y que se deben contemplar soluciones para los abogados litigantes. También propuso que a la hora de redactar el proyecto de ley “la Corte debe proponer legislación respecto al personal bajo su superintendencia y el fiscal General respecto a la suya”.

Luego de esa primera reunión, García Nieto recibió al Colegio de Magistrados el martes, donde está a cargo Ana Lía Larrea. La funcionaria dijo a DIARIO DE CUYO que la cortista les presentó la idea general y les pidió que hablen con sus representados para trasladar “dudas, inquietudes y feedback”. La funcionaria remarcó que en charlas informales recibió buenas opiniones de los integrantes del colegio, luego de que se conociera la medida. Ahora trabajarán en la metodología de forma interna y luego lo comunicarán a la Corte.

El miércoles llegó el turno a los representantes del Foro de Abogados, quienes fueron los primeros en mostrarse preocupados. En una nota a este medio, el presidente de la institución, Franco Montes, aseguró que sin feria podía vulnerarse el derecho a vacaciones de los litigantes. Al encuentro no asistió él, sino la vice de la institución, Carina García. La profesional dijo que plantearon críticas de los matriculados y fueron “escuchados”. Confirmó que habrá reuniones con los abogados por el tema.

Las últimas reuniones que tuvo la cortista fueron con la Unión Judicial, el sindicato de los trabajadores y luego con Laura Romarión, Presidenta del Consejo de Fiscalías y Asesorías (CONFIAS). En ambos casos aseguraron que llevaron inquietudes sobre cómo se aplicarán los cambios para evitar que haya reducción de las licencias de los trabajadores o se afecten derechos. Uno de los puntos que planteó con anterioridad del gremio era que se tenga en cuenta la antigüedad, algo a lo que García Nieto dijo que van a prestar atención.

> Impacto en los tiempos de la feria

La feria judicial son dos periodos al año en lo que, por ley, se detienen los tiempos procesales y si bien la Justicia sigue trabajando con turnos, no avanzan las causas. El primero es durante todo el mes de enero y el segundo una quincena de febrero. Además, durante estas semanas se otorgan las licencias obligatorias a la mayoría de los trabajadores y funcionarios judiciales, desde jueces a peritos y administrativos. La propuesta de Adriana García Nieto contempla eliminar las dos ferias judiciales y otorgar las vacaciones a los integrantes del Poder Judicial con un formato similar al Ejecutivo, donde tengan que solicitar autorización y turnarse. El impacto más directo de este funcionamiento los 365 días del año sería acelerar los tiempos judiciales, ya que no existiría la suspensión. Por eso, al presentar la idea, la cortista dijo que buscaban “repensar el servicio de la Justicia” y que responde a un pedido social.