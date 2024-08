En 25 de Mayo habrá $600 mil para alumnos que recauden más tapitas Es un concurso para estudiantes secundarios que organizó el municipio para ayudar al Hospital Garrahan.

El municipio de 25 de Mayo emprendió un proyecto para colaborar con el medio ambiente, con el Hospital Garrahan y con los estudiantes. Se trata de un concurso destinado a alumnos del nivel secundario del departamento que deberán juntar tapitas que se enviarán a la Fundación Garrahan para su venta y recaudación de fondos. Rodolfo Jalife, intendente de esta comuna, dijo que habrá $600.000 de premio para repartir entre los 3 cursos que más tapitas logren reunir.

El intendente de 25 de Mayo dijo que a través de este programa se propone el cuidado del medio ambiente, reciclando tapitas con un fin solidario. ‘Muchos chicos sanjuaninos son atendidos en el Hospital Garrahan que desempeña un servicio de salud excepcional. Y desde el municipio quisimos colaborar de cierta forma con su tarea. Por eso firmamos un convenio con la Fundación Garrahan, a través de su representante en San Juan, para enviar tapitas de plásticas para su posterior venta y reciclado’, dijo Jalife.

El funcionario agregó que esta iniciativa también tiene el fin de colaborar con los estudiantes secundarios, entregando como premio dinero en efectivo que podrán utilizar para las camperas, baile o viaje de egresados. ‘Los estudiantes se entusiasman mucho en participar en este tipo de propuestas que también ayudar a cuidar el medio ambiente y la limpieza en el departamento. Tenemos muy buenas expectativas con los resultados de esta campaña’, sostuvo Jalife.

Este concurso, llamado ‘Tapitas solidarias’, está destinado a alumnos de 5to, 6to y 7mo año de las escuelas secundarias de 25 de Mayo, quienes deberán reunir la mayor cantidad posible de tapitas de gaseosas (no importa la marca ni el color) que deben estar limpias y sin daños. Luego deberán depositarlas en contenedores designados por el municipio. En este sentido, el intendente dijo que habrá además 2 contenedores en forma de corazón, uno fijo que se instalará en una plaza (aún no se determinó cuál) y otro que recorrerá el departamento punta a punta para que toda la gente que quiera colaborar done tapitas. ‘A través de las redes sociales vamos a anunciar hasta cuándo los estudiantes tienen tiempo de juntar y entregar las tapitas, tras lo cual se determinará quiénes fueron los que más recaudaron’, dijo el funcionario.

Los 3 cursos que más tapitas logren reunir en el plazo establecido serán los ganadores y obtendrán un premio en efectivo. Para el primer puesto habrá $300.000; para el segundo, $200.000; y para el tercero, $100.000, dinero que corresponde a fondos municipales, según dijo Jalife.

> Inscripciones

Los alumnos de las escuelas de nivel secundario del departamento 25 de Mayo interesados en participar del concurso ‘Tapitas solidarias’ deben inscribirse por WhatsApp al 2645630370, indicando el nombre del delegado del curso, el curso y la escuela o colegio al que se pertenece.