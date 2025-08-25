En 6 meses, la policía local participó en 11 operativos de controles interprovinciales Las intervenciones fueron realizadas en puntos limítrofes con Mendoza y San Luis y con la participación de efectivos de las Fuerzas de Seguridad de las tres provincias.

Este año, tras la aprobación de la Cámara de Diputados de la provincia, se comenzó a implementar el Plan Regional de Seguridad que acordaron los gobernadores de San Juan, Mendoza y San Luis para implementar estrategias de seguridad integradas con el fin de combatir el delito. En este marco, avanza la realización de controles unificados vehiculares, personales y fitosanitarios, que optimizan el uso de recursos y agilizan el proceso para los usuarios de la vía. En 6 meses se realizaron 11 de estos operativos en puntos limítrofes claves entre las 3 provincias, con la participación de las Fuerzas de Seguridad de las 3 jurisdicciones.

Desde Secretaría de Seguridad de la provincia dijeron que entre febrero y julio de este año, la Policía de San Juan, en conjunto con sus pares de Mendoza y de San Luis, llevó a cabo 11 operativos interprovinciales de prevención vial, control vehicular e identificación de personas, marcando un precedente a nivel nacional, ya que se trata de las primeras experiencias en el país de cooperación interestatal en materia de seguridad. ‘Somos pioneros en controles interjurisdiccionales unificados. Esto evita el doble trabajo y hace más eficiente el recurso humano’, dijo Enrique Delgado, secretario de Seguridad a la hora de destacar la importancia del Plan Regional de Seguridad.

Personal. Las Fuerzas de Seguridad de las 3 jurisdicciones también entrevistaron a personas para realizar la averiguación de antecedentes y posible pedido de captura.

Estos operativos se realizaron con la participación de efectivos sanjuaninos de la Dirección de Coordinación, Planificación y Control de la Seguridad Vial D-7, brigadas policiales, División Unidad Rural, Departamento de Drogas Ilegales, División Relaciones Policiales, Sección Sustracción de Automotores y de Verificación del Automotor (RUPVA). Y se realizaron en 5 puntos limítrofes estratégicos y claves entre las 3 jurisdicciones como son el Control de Jocolí, en Mendoza; el Control de Las Trancas; en San Luis; el Control San Carlos, en el departamento Sarmiento; el Control Encón, en el departamento 25 de Mayo; y el Control Bermejo, en el departamento Caucete.

Según los datos oficiales, durante estos 11 operativos de control se entrevistó a 1.815 personas y se controlaron 1.402 vehículos. Como resultados de estos controles, los efectivos policiales labraron 35 actas de infracción y retuvieron 4 licencias de conducir.

En el marco del Plan Regional de Seguridad también se creó, en mayo pasado, la primera Zona de Control Unificado de Cuyo, un modelo inédito de cooperación interjurisdiccional en materia de seguridad entre San Juan y Mendoza para el control y prevención del delito en zonas limítrofes de alto tránsito. Y con un puesto fijo en la provincia vecina que ocupará las instalaciones donde actualmente funciona el Control Fitosanitario, ubicado sobre Ruta 40 y km 42, en Las Heras, Mendoza.. Con este cambio, desaparecerá el puesto de Control de San Carlos, en San Juan.

Esta Zona de Control Unificado contará con presencia simultánea y permanente de fuerzas policiales de ambas provincias; infraestructura compartida, con casillas construidas para uso conjunto; equipamiento tecnológico de última generación que permitirá detectar vehículos robados y personas con pedido de captura de forma ágil y eficaz, y que incluye lectores de patentes, sistemas de reconocimiento facial, videovigilancia integrada, base de datos regional compartida y alertas automáticas interoperables.

Una de las ventajas de este dispositivo es que permitirá revisiones simultáneas de vehículos y personas que ingresan o egresan del territorio de ambas jurisdicciones, evitando duplicación de tareas, disminuyendo tiempos y aumentando la efectividad operativa.

Como parte del acuerdo, ambas provincias avanzaron en la integración de sus sistemas tecnológicos. Se estableció una base de datos regional común que ya está en funcionamiento y que permite el cruce de información en tiempo real sobre personas con pedido judicial, vehículos robados y otros bienes con medidas restrictivas.

San Juan asumió el compromiso de proveer conectividad a este puesto, mientras que Mendoza se encuentra en proceso de licitación para dotarlo de software y hardware especializados, con especial énfasis en sistemas inteligentes de control. Además, ambas jurisdicciones desarrollarán protocolos de actuación comunes y realizarán capacitaciones cruzadas para sus agentes, a fin de unificar criterios de intervención y garantizar una respuesta rápida y eficaz ante hechos delictivos de carácter interprovincial.

Enrique Delgado dijo que ‘esta iniciativa no sólo se limita a una mejora en los controles fronterizos, sino también a una redistribución eficiente del recurso policial y un refuerzo a la vigilancia en pasos secundarios del sur de ambas provincias’.

También agregó que, además, se prevé que este modelo se replique en otros puntos de la frontera común y se extienda a la provincia de San Luis, con quien ya se mantienen conversaciones avanzadas para consolidar un sistema integral de vigilancia territorial colaborativa.

Algunos pormenores del acuerdo



El Plan Regional de Seguridad fue establecido mediante convenio entre los gobiernos de las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis, en Desaguadero, límite entre la zona mendocina y sanluiseña, el 31 de mayo de 2024 (foto). Pero recién este año se comenzó a implementar de manera oficial tras recibir el visto bueno de la Cámara de Diputados de San Juan.

Este plan de seguridad y colaboración entre las tres provincias cuyanas tiene una duración inicial de 4 años, pero con posibilidades de extenderse con conformidad y acuerdo de todas las partes, y ante los buenos resultados.

Su objetivo general es promover la interoperatividad, el intercambio de información y la articulación operativa entre los tres distritos, fortaleciendo la capacidad regional de respuesta frente a delitos que tienen impacto interjurisdiccional.

Este Plan Regional de Seguridad representa un modelo innovador de cooperación regional en materia de seguridad pública, poniendo el acento en la prevención, la respuesta coordinada y la tecnología aplicada a la seguridad.