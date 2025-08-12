En Albardón pararon la pelota El seleccionado albardonero evalúa la chance de no seguir compitiendo por los costos.

Se bajó la espuma de los festejos y en la Liga Albardón-Angaco pusieron los pies sobre la tierra. Es que el ganador de la Fase Provincial de la Copa País del Consejo Federal decidió retomar los entrenamientos con una agenda más severa pero a la vez, la dirigencia que encabeza Andrés Alderete está evaluando seriamente no afrontar lo que se viene en la Fase Regional por la escasez de recursos y la necesidad concreta de un respaldo económico para afrontar los gastos. El tema cortó un poco el ambiente festivo que se vivió este domingo en todo Albardón. Es que hubo una charla con el cuerpo técnico que encabeza Ricardo Molina para diagramar el futuro del seleccionado de cara la eliminatoria Regional que será entre el 3 y el 9 de septiembre próximos. La idea es darle continuidad al trabajo que tenía algunos días salteados de prácticas en horario nocturno, priorizando la agenda de los clubes de la Liga. Pero claro, con la conquista el tema cambió y los propios futbolistas se han comprometido a entrenar así, aunque saben que sin recursos el tema se complica.

El presidente Alderete fue muy claro: ‘El domingo en la misma entrega de los premios, hablé con el vicegobernador Fabián Martín para expresarle nuestra preocupación. Sin apoyo, será imposible afrontar lo que se viene. Sea General Alvear, Mendoza o Villa Mercedes el futuro, mover todo un plantel es un gasto que hoy nuestra Liga no puede afrontar. Vamos a representar a San Juan y somos optimistas con llegar a conseguir ese respaldo pero tenemos que ser prudentes. No son tiempos fáciles para nadie. La contratación de un colectivo hoy ronda los 5 millones de pesos y no estamos en condiciones. Esperemos que se allane el tema, tengamos el respaldo y podamos competir como la Copa País se merece’ cerró esperanzado el dirigente albardonero.

> Esperando por el rival

Mañana en Mendoza se definirá el finalista de la etapa Provincial. En la capital mendocina, el seleccionado de la Liga Mendocina recibirá a la Liga de Alvear, obligado a levantar el 0-3 de ida. Una vez clasificado el ganador de Mendoza, entre el 20 y 27 de agosto se definirá el rival para la selección Albardón-Angaco. Es que el representante mendocino se cruzará con la Liga Mercedina y recién el 3 y el 9 de septiembre se jugará la Fase Regional, definiendo en San Juan.