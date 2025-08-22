En busca de la pizza sanjuanina, una nueva identidad productiva El Gobierno organiza un concurso para la creación que más represente a la provincia.

Con tomate deshidratado y rehidratado en Malbec. O con salames del Médano de Oro, o quesos de Santa Lucía, o aceitunas de Sarmiento. Por qué no con moscato o champán elaborados en plantas artesanales del interior. Las opciones son interminables, pero el objetivo es uno solo: crear la verdadera Pizza Sanjuanina, tan única e identificable que se convierta en una marca de identidad de la gastronomía local, con proyección al mercado nacional. Bajo esa premisa, el Gobierno lanzó ayer el concurso para crear esa pizza propia de San Juan, cuyas inscripciones abrirán la próxima semana.

“Se busca hacer un modelo de pizza sanjuanina de molde o a la piedra que identifique a San Juan con productos de la provincia, que puede integrar la receta de cualquier pizza que se haga en el país”, explicó al respecto el director de Comercio Exterior, Adrián Alonso. Por su parte, el secretario de Agricultura, Miguel Moreno, dijo que “muchas veces hablamos de nuestros productos e identificamos al tomate o aceite de oliva. Con este certamen armaremos un cadena de valor que tendrá los mejores productos sanjuaninos. Como nos pide el gobernador Orrego, trabajamos buscando que San Juan sea referente de la región y este certamen nos permitirá lograrlo”.

El concurso será coordinado por la UCCuyo y supervisado por el chef Omar Martínez, reconocido por su participación en la última edición de la Rural de Palermo, y quien ayer detalló que “a idea es convocar a todos, profesionales o no, y a pizzerías, a que se sumen a encontrar la identidad de la pizza sanjuanina”.