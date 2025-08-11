En Calingasta construyen un nuevo balneario para atraer a los turistas Es en la zona del Puente Los Pioneros, Tamberías, donde habrá mesas, bancos y parrilleros.

Si todo sale según los planes oficiales, Calingasta estrenará un nuevo balnearío en las próximas vacaciones de verano. Así lo adelantó Diego Ossa, a cargo de Obras del municipio de este departamento, quien agregó que este espacio recreativo estará en la zona del Puente Los Pioneros, en Tamberías, y que tendrá mesas, bancos y hasta parrillero junto a un arroyo.

Ya comenzó la obra del nuevo balneario en un espacio natural, ubicado estratégicamente entre Tamberías e Hilario. Estará destinado principalmente a los turistas, pero también a los lugareños. ‘Si bien tenemos la pileta en el camping municipal, a mucha gente no le gusta ir o a veces colapsa por la cantidad de personas que asiste. Por eso pensamos en construir un nuevo balneario en este espacio que brinda un paisaje inigualable, con la cordillera de fondo, y mucha tranquilidad para disfrutar a pleno de la naturaleza’, dijo Ossa

El funcionario agregó que para mantener este marco natural, se van a colocar en el área del nuevo balneario mesas y bancos fabricados con troncos de árboles, quinchos con cañizos y parrilleros hechos con piedras de la zona y cemento, materiales que además de darle un toque rústico son resistentes a las inclemencias del tiempo. ‘Este espacio se va a poder usar en verano para disfrutar del agua, pero también durante el invierno para quienes les gusta tomarse unos mates al aire libre o salir a caminar par desenchufarse de los problemas por un rato’, sostuvo el funcionario.

Ossa comentó que ya se comenzó a acondicionar la zona del Puente Los Pioneros, por donde pasa el Río Los Patos, para construir el balneario. Dijo que lo primero que se hizo fue despedrar y emparejar el terreno que linda con el río y plantar unas 100 estacas de sauce para generar sombra. ‘Ya hemos preparado el terreno tanto para la zona de ribera como para el arroyo. Es que la gente no se va a bañar en el río por el peligro que puede implicar, sino en un arroyo que vamos construir y que se va a alimentar con el agua del río. Con máquinas vamos a hacer un pequeño desvío del rio para formar este arroyo’, explicó Ossa.

El funcionario dijo que en la zona del puente en Villa Calingasta ya se hizo un balneario similar que es muy visitado tanto en verano como en invierno.

Cabe recordar que el Puente Los Pioneros fue inaugurado en el 2023, tras varios años de reclamo vecinal. Esta obra permitió darle acceso directo a los pobladores de Hilario, Colón y La Isla hacia la localidad de Tamberías para acceder a atención en salud, una oficina de ANSES, Registro Civil y cajero automático, entre otros servicios.