En Capital regularon a los carros pancheros, ahora resta la ubicación El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza para el sector, que había enviado la intendenta Susana Laciar.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cuando aún sigue llamando la atención la nueva postal que lleva poco más de un mes instalada en calle San Luis entre España y las Heras, donde ya no queda ni un solo carro panchero de la casi veintena que había tradicionalmente en el lugar, ayer el municipio de Capital dio un paso definitivo para ordenar la actividad. El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza cuyo proyecto había enviado la intendenta Susana Laciar y que regula por completo la actividad de los denominados “vehículos gastronómicos”, con las reglas que deben seguir y los permisos que deben tramitar. Pero la nueva norma establece que es el propio Ejecutivo municipal el que debe decidir dónde emplazarlos, asunto que de momento sigue irresuelto. Hasta ayer, consultadas fuentes municipales, sólo estaba decidido que no volverán a esa cuadra pero que sí se les buscará un lugar en alguna calle espaciosa y no muy lejana del Parque de Mayo.

Por lo pronto, ya tiene sustento legal el nuevo Registro Único de Vehículos Gastronómicos, en el que deberán anotarse todos los propietarios que deseen desempeñarse en la actividad. Normalmente en el sector que terminó desalojando el municipio había no más de 15 carros, pero ahora no se sabe con certeza cuántos se anotarán en el registro municipal. Para eso, deberán cumplir con todos los requisitos que establece la flamante ordenanza, tanto para los carros como para quienes los atienden y la mercadería que se ponga a la venta.

Sí es cierto que el sector participó en parte del diseño de la reglamentación, que buscaba salir con una base de consenso y no al choque. De hecho, en el impás obligado que implicaron estas cinco semanas sin funcionar en calle San Luis, muchos comenzaron a acondicionar sus carros para que fueran adaptándose a la ordenanza cuya aprobación, sabían, era inminente.

El gran interrogante ahora es dónde los reubicarán. Se barajó muchas hipótesis, pero nunca hubo una expresión oficial del municipio asignando un lugar. Incluso circuló la versión mediática de que los instalarían en un sector del lateral de la Avenida de Circunvalación, pero eso fue negado de plano ayer en el municipio, tras la consulta de este diario.

Sí se sabe, a priori, que les darán un lugar, a quienes cumplan los requisitos y estén anotados en el registro oficial, cerca del Parque de Mayo. Como ocuparán una banquina, incluso será necesario realizar algunas obras para recoger efluentes y garantizar la higiene del lugar. Y no podrán, como establece la nueva ordenanza, obstaculizar el tránsito de vehículos ni de personas, para que la zona sea un polo gastronómico y no un nuevo caos urbano.

> Permisos, seguro, higiene y normas

La ordenanza aprobada ayer en Capital regula no sólo aspectos de las movilidades a utilizar (características como el tamaño y cantidad de ejes), sino que como la considera una actividad comercial, la obliga a cumplir con todos los requisitos del rubro, más aun tratándose de un negocio gastronómico. La normativa establece, por ejemplo, que los carros deben tener seguro de responsabilidad civil y que sus responsables deben pagar las tasas correspondientes, certificar manipulación de alimentos, vivir efectivamente en Capital, tramitar todos los permisos y cumplir con estrictas normas de higiene que prevé el Código Alimentario Argentino, entre otras exigencias.