En clave romántica

Con una cuidada selección de las melodías más brillantes de Franz Lehár y Oscar Straus, un ensamble de cantantes del Teatro Colón actuará esta noche en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario para estrenar ‘Amor Amor’, la opereta vienesa que transmite una intensa dosis de humor, ternura y picardía. Este proyecto específico es dirigido y escrito por Mariana Ciolfi, quien concertó con sus colegas las soprano Natacha Nocetti y Denise Pertussi, el tenor Iván Vega, el barítono Julián Molinero, el tenor Ramiro Cony y el pianista Santiago Rosso. El mismo fue estrenado en 2023 en el Salón Dorado del Teatro Colón y luego, circuló por diferentes escenarios prestigiosos del país, desde el Museo del Cabildo de Luján, hasta la Manzana de las Luces, el Teatro Argentino de La Plata, la Fundación Beethoven y el Círculo Naval. La opereta tiene una estructura de 13 números, que tiene un desarrollo propio como si fueran micro historias con diferentes personajes, pero todos están atravesados por temas vinculados a los malos entendidos, las infidelidades, la seducción, en tono de comedia. Al respecto, Ciolfi, explicó a DIARIO DE CUYO las características de este espectáculo y cómo está pensado para el público en general. ‘Son pequeñas historias en un género que combina el romance, la comedia y algo de vodevil. Los malos entendidos, los desencuentros, son como el hilo conductor. Porque trata sobre la condición del ser humano’, dijo la directora. ‘En Argentina, no es común y poco conocido el género de la opereta. Salvo por La Viuda Alegre y El Murciélago que son las dos más famosas, queremos acercar este estilo al público porque se trata de historias fantásticas’, expresó la artista. ‘Espero que se animen a ver y escuchar porque la ópera es un género popular en todo el mundo’, concluyó Mariana.

La función comienza a las 21:30 hs. Entradas generales a $18.000 y pueden adquirirse por boletería y por Tuentrada.com