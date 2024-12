“En el folclore se siguen viendo las mismas caras de hace 20 años’ SERGIO GALLEGUILLO / El cantante será el show central en el cierre de la Fiesta del Carrerito.

Como uno de los infaltables de los festivales sanjuaninos, mañana, Sergio Galleguillo arribará a la provincia para cerrar el Festival Provincial del Carrerito Sanjuanino de 25 de Mayo, que este 2024 celebra sus bodas de oro. Después de estrenar la composición de su autoría No llores corazón en honor a su tierra, el reconocido riojano culminará su actual temporada en esta provincia, para iniciar el 2025 en Añatuya, con un promedio de más de 30 festivales incluyendo el cierre de Cosquín el 2 de febrero y el regreso a Jesús María, entre otros, hasta fin de marzo.

“En la que será mi quinta presentación en este festival tan lindo, vamos con un nuevo espectáculo en el que interpretaré los clásicos y nuevas canciones como No llores corazón, de la que salió un video hace una semana, Esta noche contigo, No te vayas aún, Al final del universo y muchas otras que salieron y no pudimos cantar; que también haremos el 2 de febrero en la última luna de Cosquín. Todas serán parte del próximo disco que estimo que se lanzará en julio del 2025′, expresó el cantante que este año cumplió 25 años en el ámbito profesional. En diálogo con DIARIO DE CUYO, se refirió a la “falta de nuevos fenómenos en el folclore’, declaración que tuvo más de dos millones de reproducciones y en esta entrevista desarrolló sin pelos en la lengua.

– ¿Cuáles son las claves de su vigencia en los escenarios?

– Empecé en el “97 con El Grupo Los Amigos y después continué como solista desde 2004 o 2005 y seguiré con mucha actividad el próximo año; pero con la música estoy desde los 10 años de edad. Como está la humanidad con la Inteligencia Artificial, se puede crear hasta una banda y hacer las bases, pero calculo que dentro de poco seremos unos dinosaurios haciendo música como a nosotros nos gusta, con guitarras, sikus y charangos. Vamos a ser muy poquitos los verdaderos artistas que quedemos haciendo música de esta forma.

– En un momento dijo que no hay nuevos referentes en el folclore, lo que sí sucede en el trap y el cuarteto. ¿Sigue teniendo la misma postura?

– Yo lo dije de otra forma, dije que hay muchos artistas de folclore pero que no son tiqueteros como para poder competir con el cuarteto y el trap, y que los jóvenes eligieron figuras como L-Gante. Lo que no hay es un jovencito que corte muchas entradas, porque folcloristas hay un montón. El folclore volvió a ser como de dinosaurios porque no hay fenómenos como las jovencitas Lali Espósito y Emilia Mernes, o L-Gante con producciones gigantes. En el folclore no hay artistas de este tamaño como Bizarrap, que la revienta en el mundo con lo suyo.

– Por eso fue cuestionado por un artista del sur, Yoel Hernández, que tuvo también mucha repercusión…

– Es que lo que digo es que el folclore que vivimos nosotros en los “90 ya no está. No hay algo nuevo que pueda competir, entre comillas, con esta gente que son grandes del espectáculo.

– ¿Qué cree que sucede?

– No está pasando lo que nos pasó a nosotros, puede ser una cuestión económica o una falta de autores o músicos o de que la gente vuelva a leer. Pero en el folclore se siguen viendo las mismas caras de hace 20 años, no hay en los afiches caras nuevas que revienten las tribunas.

– En San Juan, como habrá visto, hay muchos jóvenes en el ambiente, pero es difícil la trascendencia…

– Claro que tienen grandes músicos y jovencitos increíbles. Ahora, ¿por qué no anda la música de San Juan en el país dentro del folclore? Le faltará difusión, definir si es comercial o no comercial, buscarle una veta….

– ¿Qué consejo podría darles a las nuevas generaciones al respecto?

– Cuando salí en el “97, cantando Agitando pañuelos con el grupo Los Amigos era una zamba comercial. Sin embargo, revolucionó a todo el mundo. Antes no la cantaba nadie. Yo la canté y después la cantaron todos los demás. Fue una locura. A este chico Yoel no lo conozco y se expresó mal también. Si él no tiene talento o no tiene las ganas de salir a conocer los perfumes, cerros, comidas y paisajes de su pueblo y quiere esperar en su oficina a que le llamen, está equivocado.

– ¿Qué debería hacer?

– Hay que salir a ensuciarse los pies, si no ¿Qué vas a contar? ¿Lo vas a googlear?

– ¿Piensa que al folclore también le llegará la inteligencia artificial, por ejemplo?

– Por supuesto, ya está pasando con escritores, hay chicos que no tienen banda porque ponen una computadora y tienen una banda armada con un solo cantante… En realidad tomaron a mal lo que dije, fue solo una reflexión, yo les dije que el folclore no es una moda porque se va a seguir cantando en guitarreadas o en reuniones familiares. En cambio las canciones de moda pasan y se olvidan. Hasta el artista se olvida. Para mí cantar, es un sentimiento de vida, de familia, una forma de conectarme con mi pueblo, con la tierra.

> La agenda del Carrerito

El Festival Provincial del Carrerito Sanjuanino de 25 de Mayo continuará hoy en la plaza de Santa Rosa de 25 de Mayo (calles Ramón Barrera y 9 de Julio) desde las 21:30 hs. con Nilda Icazati, Dúo Olmos, Herederos, Renacer de canto, Luz Aguirre, Marcelo Lima, Los Tradicionales, Esencia de Pueblo, Trío Zamba, Los Videla y el show central será con Aire Mansero. La danza estará en escena con Pilchas Gauchas, Medalla Milagrosa, Gualicho, El Ceibo, Virgen de Guadalupe e Idilio Criollo.

El domingo será la culminación con el gran cierre de Sergio Galleguillo. En la previa se presentarán los grupos locales A mi canto Cuyo, Las cuerdas del Carmen, los solistas Darío Sosa, Yésica Pereyra, Nahuel Sánchez, Héctor Montenegro, Tres para el canto, Somos Huella, Senderos del tiempo, Chango Huaqueño y Los Lucero de Jáchal; con las danzas de Renacer de mi tierra, El Bagual, Yhaval y Folclore de mi tierrra. La entrada es gratis