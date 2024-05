En Sarmiento hacen analizar la carne de cerdo para prevenir la triquinosis En el Centro de Zoonosis del departamento reciben las muestras del animal faeneado para su estudio.

Hace 2 años se registró un caso de triquinosis en la provincia y para prevenir otros, en Sarmiento decidieron poner en marcha una medida para garantizar la sanidad de los embutidos y chacinados, ya que esta comuna es una de las cunas del carneo tanto para consumo familiar como para la venta. En el Centro de Zoonosis reciben muestras de carne de cerdo para hacerlas analizar y confirmar si está contaminada con el parásito que provoca esta enfermedad, servicio al que los vecinos pueden acceder gratis. Además, los especialistas de esta institución darán charlas informativas y preventivas sobre la triquinosis.

Aún no arranca la temporada de carneo, pero en Sarmiento quisieron adelantarse con las medidas para que los vecinos puedan producir embutidos y chacinados con la seguridad de que están libres de triquinosis.

Una de ellas es facilitarse el acceso al servicio gratuito de análisis de la carne de cerdo antes de proceder a la elaboración de productos. ‘Iniciamos una campaña de prevención, aprovechando que aún no arranca la época de carneo. El objetivo es que los vecinos hagan analizar la carne de cerdo antes de elaborar los productos. Desde el Centro de Zoonosis les facilitamos los trámites y procesos para hacerlo de manera gratuita’, dijo Carina Matus, encargada del Centro de Zoonosis.

La especialista dijo que, en primer lugar, se le enseña a la gente cómo extraer las muestras de carne del cerdo faeneado. Esta tarea la debe realizar usando un pinza de depilar esterilizada (la muestra puede ser pequeña) y en las zonas del costillar del animal, de la lengua,d el diafragma y de la mandíbula, lugares donde prolifera la larva del parásito causante de la triquinosis. Luego debe colocarla en un frasco también esterilizado para llevarla al Centro de Zoonosis o pedir que la retiren por su domicilio. ‘Nos interesa mucho que los vecinos hagan analizar esta carne, por eso el municipio de Sarmiento destinó una movilidad para retirar las muestras y trasladarlas al Centro, especialmente cuando el vecino vive en zona alejada. De esta manera buscamos asegurarnos de que hagan el análisis’, dijo Matus.

El Centro de Zoonosis departamental se encarga de llevar las muestras al Centro provincial donde realizan el análisis. Posteriormente, se encarga de retirar los resultados que demoran menos de 10 días en estar listos. En caso de que los mismos indiquen que la carne está contaminada por el parásito, se informa a Salud Pública que con la intervención de SENASA, decomisa toda la carne de cerdo infectada. Si son negativos, se le entrega al propietario un certificado que indica la sanidad de este producto. ‘Lo más importante es la salud. A lo mejor el vecino no quiere hacer este análisis que no es obligatorio por temor a perder el carneo, pero es la única forma de estar tranquilo y de cuidar la salud de su familia y de la comunidad si es que carnea para vender. Hay que destacar que el parásito no desaparece con la cocción, por eso es mejor detectarlo antes. Además, si la carne está sana se le entrega un certificado que puede exhibir a la hora de vender lo que también le juega a favor’, dijo la especialista. Para concientizar a los vecinos sobre la importancia de esta propuesta, la gente del Centro de Zoonosis también comenzará a dar charlas informativas y preventivas sobre la triquinosis y la importancia de analizar la carne de cerdo antes de usarla.

La ubicación

El Centro de Zoonosis del departamento Sarmiento está ubicado en calle Belgrano y Avenida 25 de Mayo, en Media Agua. Los vecinos pueden llevar las muestras de carne de cerdo los días lunes, martes y miércoles, en el horario de 7,30 a 13.