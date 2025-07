Entretejiendo mundos El jueves, el colectivo artístico 18 Mundos estrenará en el Chalet Cantoni Casa Cultural su nueva propuesta.

Como madejas de distintos orígenes, colores y texturas que un día se entretejen para dar lugar a algo nuevo, que las fusiona pero donde cada una mantiene su esencia. Esa idea podría, de algún modo, explicar la actual incursión del colectivo artístico sanjuanino 18 Mundos, que vuelve al ruedo con “Historias bajo la trama’. Se trata de una exposición que -a partir del jueves en el Chalet Cantoni (ver aparte)- ofrecerá piezas de gran formato (entre otras), cada una realizada con fragmentos de obras de cada integrante de la agrupación; pequeñas historias individuales que -bajo una nueva mirada y en un contexto diferente- crean otras historias para contar.

“Partimos de obras que ya se han utilizado en exposiciones anteriores, entonces cada obra tiene un pedacito de cada uno de nosotros. Por ejemplo, unas telas que colgamos en una exposición que se llamaba La Línea, se han intervenido aportando cada uno de los artistas un pedazo de esa tela y se han transformado en una trama. Queda entonces una obra textil maravillosa, pero con la impronta de cada uno. Estamos resignificando la obra individual y particular para hacer una obra total y general, pero donde ninguno de nosotros pierde identidad, nadie pierde su mundo porque cada uno sigue trabajando con su técnica, con su temática, todo… La diferencia está en la presentación’, explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO Graciela Faedo, voz cantante del colectivo que completan Adriana Carbajal, Agostina Hebilla, Beatriz del Bono, Christian Fischer, Jamile Apara, Marcela Herrera, Marcelo Uliarte, María Estela Aballay y Silvia Bianco.”Decidimos encarar un proyecto de este tipo y resultó una experiencia increíble; es la segunda muestra del año que estamos trabajando en conjunto, luego de la de los murales contemporáneos. Esto habla también de una generosidad por parte de cada uno de los artistas para poder mostrar de esta manera. Quizás cueste entenderlo, pero por ejemplo acá no hay fichas técnicas porque no hay un autor y una técnica en cada obra, sino diez autores y diez técnicas diferentes por obra… Es algo conjunto, es mostrar cómo se trabaja esencial y básicamente en un colectivo de artistas, en el concepto más puro. Y la verdad que lo hemos disfrutado, ha sido muy gratificante para todos’, se explayó.

Una manera también -giro mediante- de revivir aquellas creaciones que quedaron dormidas en los talleres luego de su momento de esplendor, Faedo y sus compañeros de aventuras entienden que éste es un proceso que no atenta contra una de las premisas del grupo, que es no repetirse.

“La característica que tiene esta resignificación de obra bajo el concepto del arte contemporáneo, es que una vez que se cambia el significado o la forma de mostrar, es obra nueva. Es decir que todo es obra nueva, porque ahora están presentadas en conjunto’, acotó la artista visual. “18 Mundos no repite obras. Por más que por ahí hay algunas que nos dejan ganas de volver a mostrar, no nos gusta llevar lo mismo para un lado y para el otro. Siempre tratamos de que lo que exponemos sea inédito, así que esta resignificación nos vino fantástico’, precisó la artista, quien destacó el texto curatorial de Carolina Schwartz, quien -junto a Leonardo Siere- facilitó el Hub del Oeste (espacio de coworking) para que el colectivo pudiera trabajar con estas grandes dimensiones.

“Historias bajo la trama estará hasta el 1 de agosto en el Cantoni y el 30 de julio inauguraremos Senderos de Paz en la Sociedad Israelita, así que siempre agradecidos con quienes colaboran con el funcionamiento del grupo y felices de que nos cedan un muro para mostrar nuestras obras’, concluyó Faedo.