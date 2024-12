“Es necesario que a los jóvenes se nos escuche y se nos tome en serio” Lo dijo Karen Urisa, de 18 años, que el domingo pasado fue elegida Representante de Santa Lucía 2024.

‘El fin justifica los medios’, esta frase resonó en la mente de Karen Urisa cuando se enteró que estaban abiertas las inscripciones para candidatas a Representante de Santa Lucía. Por su bajo perfil nunca participó antes en ningún concurso de belleza o certamen similar, pero esta vez decidió hacerlo porque implicaba una gran oportunidad de ‘hacer algo’ por la salud mental de los jóvenes. Participó de la elección con un proyecto al que denominó ‘Renacer juvenil’ que contempla la contención de chicos con riesgo emocional. Y ganó. Esta chica de 18 años se convirtió en la Representante de Santa Lucía 2024, rol que aprovechará para intentar que los jóvenes sean escuchados y tomados en serio.

‘Nunca participé en un concurso de este estilo, pero me movilizó el poder hacer algo por los jóvenes que no la están pasando bien’, dijo la flamante Representante, quien tuvo en cuenta su propio pasado para idear el proyecto ‘Renacer Juvenil’.

Premiada. Además del premio de $180.000, Karen Urisa ganó la oportunidad de concretar su proyecto social.

Contó que atravesó ‘situaciones de vulnerabilidad psicológica’ que le costó superar, pese al apoyo de su entorno y de la terapia. Pero que, gracias a esta experiencia, se comprometió con la idea de intentar cambiar algunos aspectos que ayudan al bienestar emocional de los jóvenes. ‘Siempre escucho frases como esta generación está perdida, y en realidad creo que representa una forma de lavarse las manos y de no hacer nada para revertir esta situación. Es necesario que a los jóvenes se nos escuche y se nos tome en serio. Esto es lo que planteo en mi proyecto, crear un espacio de escucha y con un equipo de profesionales les den contención y acompañamiento integral para superar su riesgo emocional y que no termine en una situación lamentable’, dijo Karen.

La Representante agregó que también es necesario que en los colegios secundarios se trabaje de manera constante la educación emocional para que los estudiantes se ‘encuentren a sí mismos’, desarrollen la empatía y determinen una meta de vida. ‘Para los jóvenes todo es cuesta arriba, desde conseguir un trabajo por la falta de experiencia hasta de ser respetados, porque sigue habiendo gente discriminadora por la edad y que piensa que porque sos joven no servís para nada. Creo que es momento de evolucionar. Que el jurado haya elegido mi proyecto, entre tantos y muy buenos, me hace sentir que las cosas comienzan a cambiar’, dijo la chica.

Karen Urisa, la Representante de Santa Lucía 2024 ‘ama’ el deporte. Practica fútbol y futsal.

Karen es la mayor de tres hermanos. Se describe como una joven carismática, hiperactiva, que todos los días intenta hacer algo nuevo, servicial, solidaria y, sobre todo, luchadora a la que no le da vergüenza hacer changas para poder estudiar. ‘Mi sueño era estudiar Bioquímica en la UCCuyo, pero por una cuestión económica no pude hacerlo. Así, como plan B, comencé a cursar Auxiliar Administrativo en Hospitales y Clínica, también en forma privada. Y para poder pagar la cuota del instituto hago un poco de todo, desde ayudar en trabajos de albañilería hasta cortarle el césped a los vecinos. El trabajo no me asusta, tampoco el seguir luchando por lo que quiero. Por eso me enfoqué mucho en mi proyecto, más que en pesar en cómo desfilar o posar para las fotos’, dijo la joven.

En cuanto a su futuro, Karen dijo que se ve viajando por el mundo para ‘empaparse’ de otras culturas para su crecimiento personal. ‘Creo que uno se impone las limitaciones. Por eso quiero trasmitirles a los jóvenes el mensaje de que no se encierren en sí mismos ni repriman lo que sienten porque eso a larga los consume y los vuelve vulnerables’, sostuvo la Representante.