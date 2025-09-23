Juli Coria: “Es un sueño volver y mostrar mi arte” La artista subirá por primera vez a escena con su obra Lo dejamos acá.

Juli Coria, la sanjuanina radicada en Buenos Aires que cuenta con millones de seguidores en la red social de Instagram, arribará a su provincia natal. Pero en esta oportunidad, no será un viaje más. Esta vez, ella llegará por primera vez como protagonista de la puesta Lo dejamos acá, acompañada del actor Inti Zuñiga, con dirección de Martín Goldber y libro de autoría compartida entre Coria y Goldber.

“Es un sueño volver y mostrar mi arte, es espectacular volver a mis raíces y al lugar donde nací. Estuve en la Fiesta Nacional del Sol 2022 pero es la primera vez que voy con una producción propia y comercial. Es una iniciativa que siento que es bastante identificatoria, sobre todo para los jóvenes”, expresó la hacedora a DIARIO DE CUYO, sobre la propuesta que presentará a sus coterráneos que trata la crisis de los 30 y las distintas frustraciones que atraviesan los seres humanos.

Es que a los 17 años, tras culminar sus estudios secundarios, Juli armó las valijas con la ilusión de continuar perfeccionándose en actuación, luego de cursar desde los 8 en Star Artística Integrada, la escuela de Liliana Gutiérrez.

“Me vine a Buenos Aires con la noción de venir a estudiar. Quería dedicarme a pleno a la actuación. Y así fue que hace diez años viajé con dos amigas, tuvimos que buscar donde vivir”, recordó la creadora de 28 años que en sus primeros tiempos tuvo que recibir la ayuda económica de sus papás, trabaja como animadora de fiestas infantiles y en obras teatrales independientes cuando decidió tomar el rumbo de la actuación.

“¿Qué siento al verme hoy en día? Es muy loco, pero también se vuelve vuelve posible. Es como que uno sueña en grande y ve tan lejos las cosas. Sin embargo, de repente las cosas están más cercas y no son tan locas como se las imaginaba”, destacó reconociendo que sí fue un gran impacto dejar a sus padres María y Daniel y a sus hermana mayor Valeria, persiguiendo su sueño.

“Al principio, tuve que pagar derecho de piso por estar ahí. Extrañé mucho, ahora, ya me acostumbré pero el cambio fue refuerte, es otra dinámica totalmente. Pero todo el esfuerzo valió la pena. Mi mensaje es que se puede, hay que resistir”, reflexionó satisfecha por sus logros la actriz que, en 2024, tuvo la posibilidad de hacer una miniserie de 10 episodios para redes sociales junto a TNT Novelas, luego que la Warner la convocara como su personaje central, lo que para ella “fue increíble”.

DATO

Para la obra de Juli Coria en Sala Z de IOPPS (Pedro Echagüe 451 oeste), las entradas están disponibles a $25.000 de manera online en www.passline.com