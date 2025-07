Estaba prófugo y quedó preso por ‘abusar’ de una nena de 7 años y por golpear a su ex Es Leonardo David Cortez. Una jueza le dictó 3 meses de prisión preventiva. Cuando lo capturaron, había intentado darse a la fuga.

Había vientos favorables para Leonardo David Cortez (32 años, albañil). Porque las pruebas lo complicaban por haberle dado una golpiza a su expareja en setiembre de 2024. Pero como no tenía condenas previas estaba a un paso de acceder a una suspensión del juicio y ser sometido a prueba (probation) mediante la ejecución de tareas comunitarias, reglas de conducta y un pago simbólico del perjuicio causado. La consecuencia de esa alternativa era muy beneficiosa, porque si cumplía lograba un sobreseimiento. Sin embargo, las cosas se complicaron, porque en medio de esas negociaciones recibió otra denuncia por el presunto abuso sexual (manoseos) contra una nena de 7 años, hija de un amigo suyo, que un día fue a visitarlo y llevó a su niña para que jugara la con la del imputado. Cuando lo capturaron quedó en serios aprietos, porque luego de recibir esa denuncia, no se presentó tras ser citado a Tribunales y un juez ordenó su captura. Lo mismo ocurrió en la causa por lesiones leves agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género contra su ex, en la que también se pidió a la Policía que lo atrape.

Cuando eso sucedió, a eso de las 13,30 del pasado 4 de julio en la Villa San Damián, Rawson, Cortez quiso escapar y se mostró molesto con los policías. Y ayer, siguió con el ceño fruncido el relato de los hechos de la ayudante fiscal, Agustina Cerdera (UFI ANIVI), desprendidos de la denuncia que la madre de la nena de 7 años realizó el pasado 18 de mayo.

Fiscalía pidió 1 año para investigar y 4 meses de prisión preventiva para Cortez. El defensor, Rodolfo Oliver Sánchez, se opuso al tiempo para investigar y también a la preventiva de su cliente, aunque la jueza, Mabel Moya, coincidió en su pedido de ordenar un plazo de 6 meses para averiguar y que, en Cámara Gesell, declarara una hija del sospechoso. De todos modos, dictó 3 meses de encierro preventivo.

Y reiteró esa medida en la otra causa sobre lesiones y violencia de género, denunciada el 1 de setiembre de 2024 en la UFI CAVIG (ayer representada por la ayudante fiscal Tamara Ruiz) por la expareja de Cortez. La audiencia para determinar si el caso pasa o no a juicio, fue reprogramada para otro día. La especulación es que ambas causas sean acumuladas, sin descartar la posibilidad de que el imputado admita los hechos, la prueba recabada en su contra y acepte ser condenado. Si se niega, ambos casos podrían pasar a juicio.