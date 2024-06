Este año, Cáritas busca duplicar la recaudación y reclutar voluntarios Bajo el lema "Tu solidaridad es esperanza", ayer Cáritas San Juan hizo el lanzamiento oficial de la Colecta Anual 2024.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Bajo el lema “Tu solidaridad es esperanza”, ayer Cáritas San Juan hizo el lanzamiento oficial de la Colecta Anual 2024 que se realizará el próximo 8 y 9 de junio en todo el país. Y lo hizo con un objetivo particular: busca duplicar la recaudación anterior y sumar nuevos voluntarios para poder sostener su misión. Así lo dijo Gonzalo Tobares, al frente de esta institución, durante el acto que se realizó en el cruce de las peatonales para celebrar también el 47mo aniversario de la misma.

“Cáritas es mucho más que una bolsa de mercadería, es concientización, educación, capacitación y emprendedurismo. Y ante la crisis que afecta a más personas, necesitamos fondos para sostener nuestro trabajo sin dejar de brindar asistencia a los más humildes”, dijo Gonzalo Tobares.

El joven contó que con la colecta del año pasado lograron recaudar $9,5 millones, pero que debido a la suba de precios y a que mucha más gente busca asistencia, este año se necesitará el doble de fondos para sostener el funcionamiento de las 46 Cáritas parroquiales que funcionan en la provincia.

Para justificar en parte la necesidad de una mayor recaudación, Tobares agregó que por la crisis creció la demanda en los 20 merenderos que dependen exclusivamente de Cáritas San Juan y en los 10 que dependen de Cáritas parroquiales donde actualmente asisten, en promedio, unos 78 chicos, 50% más que en el 2024. “Vamos a buscar una mayor recaudación, por eso los voluntarios comenzarán desde ya a realizar la colecta con las alcancías de Cáritas debidamente identificadas, recorriendo distintos lugares. Del 3 al 7 de junio estarán en la Plaza Seca del Centro Cívico, mientras que el 8 y 9 de junio estarán en el Parque de Mayo durante todo el día”, adelantó Tobares.

A esta estrategia también se sumarán las de las Cáritas parroquiales donde sus voluntarios, en cada departamento, saldrán a recorrer plazas y edificios públicos, como también se instalarán en las esquinas con semáforos para pedir la colaboración de los conductores.

Pero, estos colaboradores no sólo se dedicarán a recaudar fondos, sino que también difundirán la labor de Cáritas para sumar voluntarios. “Cáritas asiste a las familias carenciadas no sólo con alimentos, sino también con clases de apoyo escolar para que los niños no abandonen la escuela, con talleres de capacitación laboral para que los jóvenes y desempleados tengan más posibilidades de trabajar, con un espacio de contención para personas con problemas de adicción, con atención médica gratis, entre otros servicios. Por eso necesitamos la ayuda de todos”, sostuvo Tobares.

> Donación electrónica

Donaciones por transferencia a Banco Supervielle, CBU 0270091510005811970026. Cuenta Corriente 91-00581197/2, Alias ALTURA.CRIN.ESTEPA. Y Mercado Pago, Alias caritas.sanjuan.mp.