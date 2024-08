“Estoy cumpliendo sueños y mucho más” Mateo Sujatovich / Conociendo Rusia regresa a San Juan con nuevo disco

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras su última visita a la provincia en octubre de 2023, grabó su cuarta placa Jet Love en uno de los estudios más importantes como es Sonic Ranch en Texas (EE.UU) después de sus anteriores discos Conociendo Rusia (2018), Cabildo y Juramento (2019) y La Dirección (2021). Con su flamante producción y como dueño absoluto de Conociendo Rusia, Mateo Sujatovich volverá a suelo sanjuanino para presentarse en la Sala del Sol en el marco del recién comenzado tour de lanzamiento que incluye cerca de 30 fechas, entre ellas 2 Movistar Arena (el 6 y 7 de septiembre, ambos casi agotados) y 10 shows internacionales, hasta el momento.

Como uno de los referentes de la actual escena del rock nacional, “El Ruso’ dialogó con DIARIO DE CUYO sobre el proceso y la tonalidad que escogió para este del material que habla sobre el amor, además de hablar acerca de las nominaciones a los Latin Grammy por Mejor álbum pop/rock con La Dirección y Mejor canción pop/pock con el tema Disfraz.

– Venís en el marco de la gira con Jet Love recién inaugurada..

– ¡Sí! El tour empezó este viernes en Rosario. Este agosto tenemos Argentina, pero después vamos a España, Chile, Uruguay, México ¡Por todo el mundo! Por suerte la cosa marcha bien con Jet Love.

– ¿Por qué ese título en especial?

– Es un juego de palabras que parte del Jet Lag, el mal que tenemos los viajantes que estamos todo el tiempo intentándonos acomodar a otro uso horario y cuando volvemos a casa nos terminamos acostumbrando al otro. Entonces, creo que, en mi caso, no solamente sufro de Jet Lag, sino de Jet Love con la gente que quiero.

– ¿Incluso con tu pareja?

– Sí, tenemos mas o menos 2 años de relación y es difícil y también para la otra persona porque no es fácil la distancia. Que uno se va a dormir y al otro todavía le quedan 5 horas y viceversa. Entonces, por ejemplo, quedamos a una hora y pasa que justo estoy comiendo o tengo prueba de sonido.

MIRA TAMBIÉN Gobierno y un privado acuerdan formación gratuita para trabajar en el sector digital

– ¿Estos episodios dieron vida a la producción?

– Hay momentos, momentos melancólicos, momentos de alegría. Es una placa que se compuso en alrededor de 2 años con singles como Cinco horas menos, Te lo voy a decir y Lo mejor.

– ¿Qué diferencias tiene respecto a tus otros álbumes?

– Creo que lo veo más maduro. Es un cuarto disco, o sea, tiene que ver con los anteriores pero, a la vez, no suena igual, tiene un sonido más grande. También es un poco más ochentoso por los teclados que usamos que remiten a esa época. Es un material que grabamos en los estudios Sonic Ranch y fue toda una experiencia.

– ¿Cómo decidiste volcarte a la onda ochentosa?

– Surge porque estaba escuchando bastante a Bruce Springsteen, que es muy de esa época, y había algo de ese sonido que nos gustaba mucho y nos lo queríamos llevar para Jet Love.

– ¿Está en todos los temas?

MIRA TAMBIÉN Importancia de los juegos y la risa para los niños

– En todos, pero principalmente en Jet Love, Canciones y Cinco horas menos con Natalia Lafourcade.

– ¿Fue uno de tus anhelos concretados?

– Es un lujo porque Natalia es una artista que siempre me gustó. Me encanta su música, sus composiciones, todo lo que ella hace me encanta. Y, a veces, tenés siempre ilusiones de grabar con algún artista. Hasta el momento, grabé con Fito Páez la canción Tu encanto, colaboré con él en el tema La Rueda Mágica que reversionó para su último disco, en el clip y también en el escenario donde estuvo también Andrés Calamaro el año pasado; con David León y con Leiva, en España.

– ¿Cómo surgió la conexión?

– Nos habíamos conocido en México, creamos buena onda y quedamos en contacto hace 2 años más o menos.

– ¿Cuáles son los cortes principales que escucharán los sanjuaninos?

– Lo mejor, el primer single, que habla de una despedida desde un lugar duro, pero luego se pone super luminoso porque, a veces. las despedidas tienen dos costados. El otro se llama Te lo voy a decir y es todo lo contrario: es lo que viene después del adiós, cuando volvés a enamorarte y te volvés a enganchar, es la historia de un encuentro. Y 5 horas menos, que le da nombre al disco y relata cómo se hace cuando estás a 5 horas más o a 5 horas menos de alguien que querés.

MIRA TAMBIÉN Probable recesión en Estados Unidos a fines de este año

– ¿Es una especie de obra temática?

– Uno prepara toda esa onda como pequeñas historias sobre lo mismo. Son historias que van sucediendo pero, en este caso, sobre lo mismo: el amor y el desamor. Es un buen trabajo.

– ¿Sentís que vas cumpliendo sueños con Conociendo Rusia?

– Estoy cumpliendo sueños y mucho más.

– ¿Cuando iniciaste profesionalmente el proyecto pensaste en llegar tan lejos?

– No, para nada. En 2018. yo tenía más ganas de hacer un disco que me gustara, que tuviese que ver conmigo y que fuera bueno. O sea, mi objetivo no era tener un proyecto exitoso.

– ¿Y cómo trascendió entonces?

– La verdad es que a ese disco le fue increíble y me empezó a abrir puertas desconocidas. Me empezaron a invitar a tocar a festivales, abrir funciones de otros artistas. Empecé a tocar más por demanda ajena que por gestión propia y tuve que ponerme a la altura de eso.

– ¿Ponerte las pilas y dedicarte de manera profesional?

MIRA TAMBIÉN Aluvión de conflictos y sufrimientos

– Sí. No le puse mi nombre Mateo Sujatovich, porque tenía ganas de ponerle un nombre de fantasía. Entonces, como a mí siempre me dijeron el ruso, le iba a poner Conociendo al ruso y terminó saliendo Conociendo Rusia. Tuve nominaciones a los Premios Gardel y gané una estatuilla en la categoría Álbum Artista de rock en 2022, también me nominaron veces en los Berlin Grammy.

– ¿Cómo considerás a estos reconocimientos?

– Sí. A veces se siente como un incentivo, como un: “bueno, dale, viene bien la cosa’. Ahora, está difícil la mano y un incentivo no viene mal.

– ¿Qué reflexión te merece todo lo alcanzado por “Conociendo…’, hasta ahora?

– Al menos para mí, el pensamiento es que hay que intentar hacer lo que a uno más le gusta porque después nunca sabés lo que puede pasar. En mi caso, este proyecto nació por amor a la música.

Dato

Conciendo Rusia subirá a escena este miércoles próximo en Sala del Sol (Av. Rawson 1358 sur), a las 22 hs. Entradas desde $22.400 online en tuentrada.com