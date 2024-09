“Estoy en una etapa de madurez musical” David Bolzoni // El cantautor cordobés celebra sus 20 años junto a artistas locales, en el Cine Teatro Municipal.

En una gira para celebrar sus 20 años de carrera, David Bolzoni arribará al Cine Teatro Municipal de San Juan y estará acompañado por músicos locales para rendir homenaje a los grandes íconos de la música popular de las décadas del 60′, ’70 y ’80. Junto a él estarán Germán Güell, Luciano Gutiérrez, Maca Palacio, los King of Banana y jóvenes cuerdistas de la Camerata San Juan. Bolzoni, cuenta con una destacada trayectoria y una fuerte identificación en musicalizar grandes éxitos de la televisión como Resistiré, Montecristo, Vidas Robadas, Botineras, entre otras telenovelas. Su nuevo EP contiene reversiones de clásicos de Nino Bravo, Hernaldo Zuñiga, Sandro y Facundo Cabral. Sobre este espectáculo y su presente artístico, el artista cordobés habló con DIARIO DE CUYO.

– ¿Cómo se originó este regreso a la provincia?

– Fue una iniciativa de Germán Güell, un gran talento que conocí hace tiempo, como vengo vinculándome mucho con otros colegas y amigos. Siempre quedó dando vueltas la idea de hacer algo juntos y entonces, acordamos esta fecha con otros músicos como Maca y Seba Garay. Es una base importante para ofrecer un show hermoso para compartir con la gente. La música tiene esto, cuando hay química, hay historia detrás y ganas de hacerla, todo saldrá estupendo. Además, cruzarme con Luciano es fabuloso, es uno de los seres más talentosos y queridos que he conocido. Nos une la historia y la amistad y la música permite generar ese momento ritual donde se disfruta el cara a cara, en el encuentro con canciones que forman parte de las historias personales de la gente.

– ¿Cuál es el presente artístico que estás atravesando?

– Estoy en un momento de quiebre, la música en el mundo se ha convertido en una plataforma de comunicación y entretenimiento, con un antes y un después en el rock y la música popular. Al devenir de la música urbana, se dio un cambio importante. En el medio de todo eso, yo también vengo cambiando, mi edad, reinstalarme a vivir de nuevo en Córdoba, formar familia, todas esas cosas, me hicieron pensar y trabajar en balances. Junto a eso, sigo apasionado por la belleza del pasado y encima me puse nostálgico. En tiempos de pandemia me puse a redescubrir sonidos perdidos, discos de vinilo guardados de tantos años y los miro ahora con otros ojos. Entonces me puse a rescatar a los artistas de aquellos discos para incluirlos en mi repertorio. Así fue como hago estos shows que apelan a la memoria, al acercamiento emocional. Sin dudas, son canciones eternas y trato de anclarme a ellas para que no sean olvidadas.

– ¿Por qué los elegiste? ¿Qué te conecta a ellos?

– Fueron los vinilos que tenía en casa, me marcaron de niño y fui haciendo un playlist propio, jugando con ellas, tocando y sintiendo a estas figuras desde otro lugar. Ellos fueron los que más me calaron hondo en mi ser. Así que, los reversiono y los traigo de vuelta al presente con mucho espíritu y desde mi óptica.

– ¿Hoy es posible generar este tipo de éxitos o se volvió complicado crear hits?

– Pienso que en el proceso creativo de las canciones, los artistas no deben darse por vencidos. Las siete notas siempre serán las mismas, pero las historias de la gente, las vivencias del amor siempre perdurarán. Lo que no debe dejar suceder es que los artistas piensen que ya no queda más por crear, que piense que ya no hay más lugar para hacer música nueva.

– Tras dar el gran salto musicalizando ficciones y telenovelas ¿Resulta difícil despegarte de esos éxitos?

– En parte me he convertido en cantante de novelas porque fueron más de doce ficciones de Canal 13 y Telefe, que la gente siguió durante mucho tiempo y de forma diaria. Es muy difícil desarraigar y separar esos recuerdos de muchas familias que seguían todo un año de capítulos y que sientan mi voz en esas canciones. Por supuesto que esa es mi identificación principal, soy feliz por eso y haber sido elegido para eso. No estaba nunca en mis planes, pero me siento orgulloso y agradecido por haberlo hecho.

– ¿Extañás aquella época? ¿Te gustaría continuar con esa labor, pese a que casi no hay ficción en la televisión abierta?

– Sí, extraño y tengo ternura y cariño por ese tiempo, pero hoy estoy en una situación diferente. Estoy en una etapa de madurez musical que disfruto intensamente con mi familia y desde otro lugar. Aquello fue lindo pero hoy no necesito volver a eso, porque estoy escribiendo otro capítulo distinto de mi historia musical.

– ¿Qué sonidos e ideas explorás?

– Hoy estoy más acústico, frente a una manera de hacer música artificial o con inteligencia artificial, donde todo es sampleado. Me vuelco más a lo orgánico, al uso de instrumentos minimalistas y sin tanto ornamento que opaquen a la canción misma. Quiero dejar expuesto a la luz, la esencia de la canción. En ese sentido, me siento más analógico.

– ¿Te incomoda esta tendencia de usar la IA en la música?

– La inteligencia artificial viene como un tsunami y creo que cuando se imponga se llevará puesto todo. Sin dudas, el arte será afectado por esto pero la propia tecnología no podrá reemplazar lo que hacemos. Si bien hay aplicaciones que puedan crear canciones, es muy difícil que logren el mismo resultado que pueda construir el ser humano. Cuando la persona es atravesada por experiencias y emociones, el arte jamás podrá hacerlo una máquina.

– ¿Será un instrumento más para generar un rédito comercial?

– Habrá una selección por parte de gente que quiera consumirlo. Incluso, hay artistas reproducidos como hologramas, pero será un fenómeno de entretenimiento. El arte por artistas tendrá su lugar y su valor, no creo que vaya a desaparecer. Que la industria y el comercio generen lugares nuevos será inevitable y avanzará en esa dirección, pero el arte no dejará de ser humano.

DATO

David Bolzoni. Con artistas sanjuaninos. Jueves 19 de septiembre, 21:30 hs. Cine Teatro Municipal de San Juan (Mitre 41 este). Entradas: $6.000, disponibles en boletería, en www.imaxia.com.ar y en Blue Note (Catamarca 113 sur).