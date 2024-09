“Estoy realizando mi sueño gracias al público que confió en mí” Esta noche, la sanjuanina celebrará con amigos y se estrenará como compositora.

Tenía apenas 12 años cuando les dijo a sus padres, muy convencida, que quería participar en ese certamen de la tele. Con condiciones para el canto y de familia dedicada al folclore -su papá, Mario, fue parte de Los hermanos Aldeco- no era raro verla actuar en las reuniones familiares, en los actos de la escuela o en las fiestas patronales de la Virgen de Andacollo. Pero lo que no sabía en ese momento Giselle Aldeco, ni nadie en verdad, era que ese competitivo de artistas locales iba a convertirse en una bisagra para su vida: Tras sortear distintas rondas, el 13 de septiembre del 2004, aquella decidida pequeña terminó ganando el concurso de intérpretes de La Ventana. Hoy se cumplen 20 años de la final que marcó el inicio de su carrera y la destacada cantante sanjuanina lo celebrará a lo grande, con una peña que tendrá lugar esta noche (ver aparte), con artistas invitados y junto a su público, que además serán testigos de otro momento especial, puesto que ahí se estrenará como compositora.

“Esa final me marcó, ahí la música dejó de ser un hobby para convertirse en mi profesión, en mi trabajo, porque si bien ya venía cantando, a partir de ahí las cosas empezaron a darse tan rápido… Al año siguiente gané Villa María (NdeR, el Festival Infantil de Peñas), que era un concurso nacional, y fue como +sí, es por acá+’, contó a DIARIO DE CUYO Giselle, que tuvo todo el apoyo para seguir adelante.

“Sí, era muy chiquita -sonríe-. Siempre digo que aún jugaba con muñecas y tenía todavía el castillo inflable de mi cumpleaños, pero valoro mucho a mi familia, porque siempre disfruté sin quemar etapas. Pasé mi adolescencia y juventud como cualquier otra chica… Capaz que pensaban que algún día iba a dejar de cantar, pero no pasó y he vivido una vida muy maravillosa, con viajes, actuaciones, lugares y momentos que voy a atesorar en mi corazón por siempre’, se explayó la artista, para quien “lo que uno trae en la sangre no se puede tapar’. “Hoy no tengo más que agradecimiento por el cariño que estoy recibiendo y de alguna manera esta celebración es para agradecerle al público que creyó en esa nena de 12 años que quería cantar, que me apoyó y me vio crecer, porque estoy realizando mi sueño gracias al público que confió en mí’, valoró quien debutó en los escenarios a sus 9 años. “Se acordaba Jorge Pascual (Recabarren, su padrino artístico) que fue en La tonada jamás morirá, un festival que había en Angaco, donde me hicieron cantar por primera vez. Actuaban Los hermanos Aldeco, Mercedario Dúo, Los bohemios del canto…’, precisó. “Cuando comencé no había mucha gente de mi edad, era más bien gente grande y aprendí a respetar a esos artistas que habían marcado camino. Yo no llegué a quitarle nada a nadie, sino a sumarme. También fue un orgullo estar con Claudia Pirán, Paola Hascher, Susana Castro, Inti Huama, El Chango Huaqueño, por decir algunos nomás. Era un honor ser parte de esa grilla artística, siempre valorando lo que todos me han sabido marcar’, declaró Giselle, quien aseguró que su faro ha sido el respeto, a la música, a los colegas, al público e incluso a su propia historia.

“Te puede gustar o no el proyecto de Giselle Aldeco, pero sí respetar que llevo 20 años remándola, con mucho esfuerzo, con el corazón puesto en cada cosa y aprendiendo de cada experiencia, porque de todo lo que hice saqué lo positivo, fueron granitos de arena que aportaron a este camino que nunca dejé. Jamás dije +este año me lo tomo sabático+ o +ahora no canto+; la música siempre estuvo, por elección, lo sigo viviendo de esa manera y le pido a Dios y a la Virgen que me den la fuerza para continuar y que sea para bien, porque por ahí no es fácil’, reflexionó Aldeco, quien cuenta con el apoyo incondicional de Nancy -“muy bailarina’, la describe- y de Mario; sus padres; y de sus hermanas Yanina, que es parte de la banda; y Analía, ‘ella es médica, la oveja blanca de la familia’, rió Aldeco, quien cree que irrumpió en la escena con un toque de “frescura y de ternura también’.

Dos veces actuó en Estados Unidos. La foto es de 2015, para el Desfile de Hispanidad, con el Padre Fabián Arias, su papá Mario y la Cónsul argentina.

“Creo que la gente más grande me veía como una hija, una nieta que vino a darles alegría. Recuerdo con mucho cariño por ejemplo a una de mis fans favoritas, América, una abuelita que consiguió mi teléfono y me llamaba todos los días, se hizo de la familia… Y así tantos amigos que han sido parte de esta historia…’, se conmovió la cumpleañera, que de cara al festejo, echó un vistazo hacia atrás.

“¿Qué veo? Veo a esa nena que fue creciendo, aprendiendo, porque nadie nace sabiendo; y le digo que fue muy valiente. Me emociona un montón…’, confió Giselle, que confesó que si bien por ahí le cuesta escucharse en viejas grabaciones, sabe que “es lo mejor que pude hacer en ese momento, con lo que tenía y con todo el amor del mundo, porque así ha sido desde el principio, dar lo mejor’.

¿Y hacia adelante? “Dios quiera que mucha más música para compartir; y seguir aprendiendo, porque todos los días son días de aprender, ir evolucionando… Por ahora espero la peña con muchas ansias, porque sé que va a ser muy especial’, enfatizó, poniendo en foco su presentación en sociedad como autora.

En 2004, durante la primera ronda del concurso de La ventana, que ganó y se convirtió en un momento decisivo de su vida.

“Voy a cantar una canción mía, en coautoría en letra y música con Kuky Vega, un ángel que Dios puso en mi camino, que me ha ido guiando. Hay otras más, pero ésta será la primera porque cuenta mi historia. Es una canción con aires de joropo, ya está grabada, editada y lista para publicar; pero los que vayan a la peña serán los primeros que la escucharán en vivo’, arengó. “Cuando Kuky me preguntó por qué no hacía algo mío, le dije que habiendo tantos autores extraordinarios, yo me sentía insignificante; pero él me hizo ver que uno siempre tiene algo para decir y que otros también se pueden sentir identificados con eso. Juntos, de a poquito, fuimos armando esto que se convirtió en canción. Hasta ahora había sido solo intérprete y ahora empieza un nuevo camino’, se ilusionó Giselle, con 20 años de carrera y muchos motivos para celebrar.

2023, con Lautaro Fernández (guitarrista de La Sole) y Carlos Santana. Con ellos y otros músicos reconocidos grabó a nivel nacional “Así es mi Tierra”, cueca de Mario Zaguirre.

Para agendar

La peña tendrá lugar hoy desde las 22 hs en salón Eliazar (Paula A. de Sarmiento 3035 sur). Entradas al whatsapp 2645050730. Giselle y su banda -Mario Aldeco, Yanina Aldeco, Daniel Toret primera guitarra, Gabriel Acosta en batería y Miguel Ramírez en bajo- tendrán como invitados a Grupo Confluencia, El 750, Labriegos y, desde Cosquín, Ceibo. Conducción de Juanjo y Javier Recabarren.