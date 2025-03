Estudiantes dejó sin invicto a River Los "Pincharratas" ganaron 2-0 en el Monumental y desbancaron a Boca en la punta de la Zona A.

Estudiantes de La Plata pisó fuerte en Núñez y superó de inicio a fin por 2-0 al conjunto de Marcelo Gallardo que no supo reaccionar ante la propuesta que le planteó el equipo rival. Alexis Castro, a los 9 minutos del primer tiempo y Gonzalo Ascacibar, en el segundo minuto del alargue, marcaron los goles “Pincharratas”. Con esta victoria los dirigidos por Eduardo Domínguez, no solo le quitaron el invicto a los “Millonarios”, sino que también, saltaron al liderazgo de la Zona A, superando a Boca, que era el puntero con un partido más.

Estudiantes salió a imponer su fútbol de presión constante y salidas rápidas para los laterales, mientras River tenía la pelota y sus ideas empezaban y terminaban en la habilidad del juvenil Mastantuono.

En uno de esos avances veloces que terminaban con centros atrás, Alexis Castro, recibió solo frente al arco y marcó el primer tanto con un toque corto.

En el primer tiempo River estuvo flojo, no presionó y, aunque marcó espacios, no lo aprovechó. Tuvo mayor posesión, pero su fuerte no fueron los disparos al arco y se conformó con poco. Aunque tuvo un gol anulado por posición adelantada del chileno Díaz, sus intentos fueron tibios y sin profundidad.

En la segunda mitad, Gallardo movió el banco, buscó mayor presencia en el área rival con el colombiano Borja; pero a los 11 minutos se encontró con un hombre menos por la expulsión de Enzo Pérez, quien le pegó de atrás a Medina, quien junto a Ascacibar eran los encargados de la rápida transición entre defensa y ataque de los visitantes.

Aún en inferioridad numérica River tenía mayor control de pelota, pero sus intentos se diluían entre sus dudas y la telaraña defensiva de Estudiantes, que en el enésimo contragolpe metió la puñalada letal. con Ascacibar que había rechazado la pelota en su área y cerró la jugada con un remate cruzado para el 2-0 final.