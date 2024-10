Expo Drag se hace nacional El Centro Cultural Conte Grand será el epicentro de la tercera movida de Cultura Drag organizada en San Juan.

Toda la creatividad y espectacularidad del arte drag se volverá a desplegar este mes en San Juan y con un alcance mucho mayor que en las ocasiones anteriores. Será los días 14 y 15 de noviembre, cuando tendrá lugar la Expo Drag Argentina, primera de alcance nacional gestada en San Juan luego de dos instancias provinciales en 2020 y 2022. Organizada por la Cooperativa de trabajo Cultura Drag LTDA, con apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, se desarrollará en el Centro Cultural Conte Grand con entrada libre y gratuita, una variada programación (ver aparte) y cultores que llegarán desde distintos puntos del país. El encuentro se concretará en el marco de la 15va. Semana de la Diversidad en San Juan (que incluirá también la Batalla Nacional Drag, el sábado 16, y la Marcha del Orgullo, el domingo 17).

“Será el festival de carácter expositivo de arte drag más grande de Argentina. Venimos trabajando hace un año con producción, logística, técnica y el armado de expo, feria y escenario. Este año los stands van a estar divididos por regiones. Y afuera estará el escenario principal con los shows y feria. Está dirigido al público en general, a personas de todas las edades, a las familias porque también habrá actividades para infancias, en definitiva, a todos los aficionados al arte y a la cultura drag’, declaró a DIARIO DE CUYO Paris Arttt. “Es una movida muy grande, con varios objetivos. Uno es visibilizar el gran trabajo creativo que hay dentro de la cultura drag, en San Juan y en el país. Queremos promocionarlo y mostrarlo para que la gente conozca y valore toda la inversión que hay detrás de una producción drag, que engloba diversas áreas, desde el vestuario y accesorios, peinado y maquillaje hasta el teatro, la danza y la música. También que se vea que esto es trabajo, con los shows y desde la producción de encuentros, talleres y demás. Se genera una oferta, una oportunidad laboral para hacedores culturales de la provincia’, agregó la cabeza de esta Cooperativa, única en su tipo en el país, marcó. “Es un mega festival que, de cara al fin de semana largo, también contribuye en la demanda de servicios turísticos. Es un encuentro cultural, turístico y económico’, sumó. “Y la Expo Drag también es, sin dudas, un puente para la inclusión, el entendimiento y el respeto a la diversidad a través del arte’, subrayó antes de abordar esta expresión en su contexto histórico.

“El transformismo nació en la época del teatro de Shakespeare, cuando las mujeres no podían actuar y los hombres personificaban roles femeninos; luego fue mutando. En los “60 la comunicad LGBTQ+ tomó el arte de la transformación, como es el arte drag, como una manifestación artística y de revolución política. Y ahora en el siglo XXI tenemos el concepto de que el arte drag es una expresión artística que atraviesa géneros y condiciones, porque dentro de este arte hay un gran espectro: las DragQueen, las BioDrag, los DragKing y los que hacen cosas más surrealistas. Somos concientes de que estamos en una era de construcción de nuevos paradigmas, pero también nos basamos en el trabajo, en el compañerismo y hay una gran acción de contención social desde la Cooperativa’.

Con una treintena de exponentes y destaque en competencias nacionales e internacionales, Paris no recuerda exactamente cuándo el arte drag local -que, entre otros, toma como referente los grandes festivales que se hacen en Canarias- eclosionó en la provincia, pero no duda de que fue de la mano de la Cooperativa con la que se lograron varios hitos. “Hemos avanzado muchísimo, es impresionante cómo se ve cada vez en más espacios, ya no solo ligado a la noche, a bares, clubes, discotecas; sino también en centros culturales, teatros, museos, desfiles, eventos… Lo que hemos hecho desde Cultura Drag es institucionalizarlo y que sea valorado como la disciplina artística que es dentro de las industrias culturales’, valoró Paris.

Edición ampliada. Tal como en la edición 2022, este año habrá desfile, shows, exposiciones y también ferias, ahora también con artistas nacionales.

EXPO DRAG ARGENTINA

14 Y 15 de noviembre, de 19 a 00 hs, Centro Cultural Conte Grand – Entrada libre y gratuita

* Escenario Principal: Drag Combat Federal, Drag Shows, Sunset Tech Pop, Kiki Session, DJ Set en vivo.

* Exposiciones: Producciones Drag Argentinas, Red Carpet y entrevistas, Streaming en vivo, Sets fotográficos, Stand interactivo de dragueo, Masterclasss.

*Ferias: Feria de empresas y promoción turística LGBTQ+, Feria de Emprendimientos LGBTQ+, Paseo Institucional (Turismo, Cultura y Deporte, Registro Civil, Salud Pública, Municipios, Asociaciones; Patio Gastronómico, etc).

Los emprendedores interesados en participar pueden obtener info al teléfono 2235607989, correo electrónico cooperativaculturadrag@gmail.com y por Instagram: @culturadrag.arg