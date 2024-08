Facundo Della Motta vuelve al TN Primero lo hará como invitado en "La Carrera de los 200 Pilotos" y luego como titular, en la Clase 3.

El piloto sanjuanino Facundo Della Motta anunció que correrá en TN y de esta manera regresará a las categorías nacionales, tras su incursión en el TC. Della Motta se presentará entre el 6 y 8 de septiembre en “La Carrera de los 200 Pilotos” del Turismo Nacional, primero como invitado del riojano Roby Luna y luego como titular. Lo hará por el resto de la temporada y a bordo de un Citroen de Clase 3, con la motivación extra de ser local en el Villicum en octubre próximo. En tanto, esta competencia especial del TN con binomios también contará con el sanjuanino Diego Leanez (ver aparte).

El retorno de Della Motta al ruedo nacional, luego de la pausa que hizo en Turismo Carretera, tiene dos aspectos entrelazados. “Por un lado, tengo un gran amigo que es Nicolás Kern, quien es dueño de un equipo y tiene un auto disponible. Desde hace mucho tiempo que está la idea de volver a correr juntos. Y por el otro lado, se dio ahora la posibilidad de ser piloto invitado de Roby Luna. Eso fue el impulso para tratar de afrontar el resto de la temporada, ya como titular en ese mismo auto”, indicó el sanjuanino. El Citroen de Della Motta es C-Elysee, el único modelo que actualmente tiene la categoría.

Por estas horas el piloto sanjuanino mantiene reuniones con sus sponsors no sólo para asegurarse la butaca en el último tramo del calendario del Turismo Nacional sino también para seguir en paralelo con el Zonal Cuyano, a bordo de un Toyota Etios de Clase 2 y que fue su alternativa tras bajarse del TC a fines de 2023.

Della Motta, en tanto, concretará su tercera incursión en Turismo Nacional. En el año 2010 debutó en la categoría a bordo de un Chevrolet Astra de Clase 3, con el equipo justamente de Nicolás Kern. En tanto, en 2022 lo hizo en la Clase 2 junto a los hermanos Facundo y Diego Leanez, todos bajo la escudería provincial “San Juan al TN”.

“Estoy emocionado de volver a competir en Turismo Nacional, que es una categoría extremadamente competitiva. Después de un periodo de incertidumbre en mi trayectoria, me parece muy importante tener dos fines de semanas consecutivos de actividad, tanto con el Zonal Cuyano (se presenta en Mendoza) como con el TN. Y por supuesto, abrir la puerta para correr nuevamente en San Juan cuando el Turismo Nacional se presente en el Villicum. Hace mucho tiempo que no hay pilotos sanjuaninos en la clase mayor y eso me genera más expectativas”, aseguró Facundo.

Leanez, con Traverso

El piloto sanjuanino Diego Leanez se presentará en “La Carrera de los 200 Pilotos” como titular en la Clase 2. El sanjuanino, quien esta temporada retomó la categoría, conformará dupla con el bonarense Juan Pablo Traverso. Leanez y el expiloto de TC 2000 (no tiene vínculo con el ídolo recientemente fallecido) compartirán el Toyota Etios número 52.