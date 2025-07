Fallo por las expropiaciones: 9 condenas y 3 absoluciones

Para los jueces Silvina Rosso, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón, no quedaron dudas. Al cabo de más de 160 audiencias de un juicio desplegado en 2 años y 9 meses, que precisó además de 54 cuerpos de expediente (unas 10.800 fojas), concluyeron que el abogado Santiago Raúl Graffigna (63) comandó una asociación ilícita que contó con las participación de dos exjueces (uno fallecido), un exfiscal de Estado, peritos, funcionarios y letrados para hacerse de jugosas sumas de dinero, a través del fraude, con expropiaciones de inmuebles ordenadas por el Estado. El caso fue denunciado en octubre de 2010 y ayer concluyó con 9 condenas a prisión efectiva (no se concretaron porque el fallo aún no está firme) y tres absoluciones; el mandato de seguir investigando la posible comisión de delitos; la recomendación a Fiscalía de Estado de revisar procesos similares para detectar irregularidades. La orden de hacer una junta médica a Fernando Videla y Pedro Ernesto Bazzani, para que informe si pueden enfrentar un juicio oral, informar sobre su pronóstico de salud y si su estado es irreversible. Prohibir la salida de la provincia y el país a los condenados, entre otras medidas.

Graffigna recibió 7 años y 8 meses de cárcel. El abogado Horacio Alday (63) 6 años. El exjuez civil, Carlos Macchi, 6 años y 2 meses, más inhabilitación perpetua. El exfiscal de Estado, Mario Díaz, 6 años de castigo e inhabilitación. Ana María Melvin, 4 años de cárcel, igual que Néstor Adán Ruíz. Víctor Hugo Bustos fue condenado a 3 años y 6 meses. Y José Elías Moreno y Juan Pablo Quiroga, a 3 años de prisión.

Julio César Fernández, Eduardo Nicolás Olivera y Adolfo Cravero, fueron absueltos, tal como lo pidió el fiscal Daniel Galvani y el fiscal de Estado, Sebastián Dávila.