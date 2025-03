Ficción sanjuanina en carrera Realizadores independiente entraron a las clínicas del concurso Gleyzer, del INCAA.

El proyecto de ficción “El mundo del hombre’, del equipo audiovisual conformado por Emanuel Morte, Berny Garay Pringles y Darío Exequiel, fue seleccionado para participar en las clínicas de desarrollo de la 14va. Edición del Concurso Federal de Desarrollo de Proyectos de Largometraje Raymundo Gleyzer, que promueve anualmente el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Fue en la convocatoria realizada en septiembre de 2024 que el guión del film -el único por San Juan- quedó dentro del programa de fomento, junto a “Elecciones de centro’, de Brenda Paola Scalvini Cataneo; “¿Me ves?’, de María Ereñu Lourdes y “Cerro manchado’, de Valentina Ruiz Cucchiarelli, todos de la región Cuyo. Esta etapa de formación y perfeccionamiento se extenderá a lo largo del 2025 y una vez concluida, de todos los proyectos se premiarán 12 con un monto de 3.400 dólares para ficción y 2.500 dólares para documental; además de las puntuaciones que recibirán todos para calificar en otras convocatorias del INCAA. Ahora, el equipo de realizadores de “El mundo del hombre’ deberá transitar un largo camino de mejoras y reescrituras de guión, preparación, planificación y otro detalle importante: Cómo diagramar el plan de financiación para obtener los recursos necesarios a la hora de concretar la película.

Berny Garay Pringles (director) y Emanuel Morte Morte (productor). La película trata sobre un joven obrero y su atracción obsesiva por el contenido de un retrato.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Morte detalló las implicancias de este primer paso que acaban de lograr y lo que significa participar en esta instancia. “Para nosotros es muy valorable, el concurso tiene muchos años de prestigio en la historia del INCAA. Estas tutorías que empezaremos pronto nos darán conocimientos específicos para trabajar desde lo creativo, ver qué plan de distribución tendría nuestra película, cómo la vamos a presupuestar, cómo filmar y es muy valioso como antecedente para futuros trabajos. San Juan todavía no cuenta con una industria afianzada que haya pasado por estos caminos, hay poco material hecho y con recorridos muy cortos. Por lo tanto, tener este vínculo con profesionales de primer nivel del país, nos viene muy bien’, afirmó el realizador.

Si el guión logra pasar la etapa final, el premio les servirá para realizar el teaser o tráiler del film, para que puedan armar una carpeta sólida para presentarse en festivales y rondas de negocios, con el fin de buscar inversores públicos o privados. El equipo tendrá la primera charla informativa a fines de marzo y de ahí en más todo dependerá de lo rápido que puedan resolver las observaciones y devoluciones que se les pidan para mejorar el guión inicial. Calculan que, si todo va bien, en 2026 iniciarían la etapa de casting y rodaje.

El camino para concretar una película independiente pero de carácter profesional lleva mucho tiempo. “Hacer cine siempre es una gran labor, en gran parte no visible para la gente común. Hay que pensar que para un rodaje de una película media se requieren de 4 a 6 semanas como mínimo, pero implica un trabajo previo de no menos de un año en la preproducción; y después otro tiempo de montaje y edición’, contó, no sin subrayar que otro factor clave que influye a la hora de encarar un proyecto audiovisual de este tipo es la financiación.

‘Hace unos días el INCAA informó que el costo medio de una película nacional es de alrededor de 300 millones de pesos o 300 mil dólares, es un punto de referencia de lo cual no creemos estar alejados para nuestra película, por más que la hagamos con los más bajos costos posibles’, declaró Morte. Ante este panorama, los creadores locales deberán acudir a otras convocatorias por fuera del INCAA, asociarse con otras instituciones y productoras y también institutos de cine de otros países para financiar su proyecto.

“El mundo del hombre’ es la primera ficción de larga duración del trío de realizadores locales. El año pasado, Morte y Garay Pringles trabajaron juntos en el Festival Internacional de Cine de Viña Del Mar (Chile) con su documental “Los chinos de la montaña’, que retrata el viaje de los danzantes de la Virgen de Andacollo de Barreal hacia Chile y su organización comunitaria.