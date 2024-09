Fiesta del Adulto Mayor: sin definir su fecha, ya se elige candidatas a Reina Desde la Dirección de Políticas de Personas Mayores confirmaron la realización de este evento, aunque no saben cuándo.

Pese a que aún no se definió oficialmente la fecha de realización de la tradicional Fiesta Provincial del Adulto Mayor, ya comenzó a palpitarse. El fundamento: en algunos departamentos ya comenzó la elección de las candidatas a Reina. Roberto Ochoa, a cargo de la Dirección de Políticas para Personas Mayores, confirmó que la fiesta se realizará y con ‘austeridad’ en concordancia con los demás eventos festivos organizados por el Gobierno, debido a la difícil situación económica.

Sarmiento es el departamento que hizo punta con la elección de la Reina Departamental del Adulto Mayor. La elegida fue Olga Tizzi quien representará a la comuna en la elección provincial de la que aún no hay fecha. ‘Estamos muy contentos con el entusiasmo de las autoridades y de los vecinos en los diferentes departamentos con respecto a la Fiesta Provincial del Adulto Mayor. Ya están eligiendo a sus candidatas, pese a que no hemos definido la fecha en que se llevará a cabo este evento. Es que debido al cambio de fecha de la Fiesta Nacional del Sol, que será del 31 de octubre al 2 de noviembre, aún el Ministerio de Familia no definió si la fiesta de los abuelos se realizará antes o después de la gran fiesta de los sanjuaninos’, dijo Roberto Ochoa.

El funcionario confirmó que, a pesar de esta indefinición, la fiesta se va a realizar y que resulta positivo que los municipios se estén comprometiendo en elegir a sus Reinas y, de este modo, ya estar listos para participar de la fiesta cuando se anuncie la fecha de realización. ‘Ya estamos trabajando en la organización de la fiesta para los adultos mayores de la provincia que, en concordancia con los demás eventos festivos que organiza la provincia, va a ser austera’, sostuvo el funcionario.

Ochoa agregó que este año el evento contará con la actuación de artistas locales, sin participación de artistas nacionales como en ediciones anteriores. Pero que, como tradicionalmente ocurre, va a ofrecerles a los abuelos unas horas de esparcimiento y diversión, con actividades recreativas y deportivas en las que puede participar toda la familia, coronando el evento con la elección de la Reina.

El funcionario sostuvo además que seguramente este evento se realizará en un lugar de fácil acceso y comodidad como ocurrió en el 2023 que se hizo en el Camping Empleados de Comercio. Y que, de no repetirse este escenario, se buscará un sitio de características similares para recibir a los miles de abuelos que participan del mismo.

Sarmiento hizo punta en la elección de la Reina Departamento del Adulto Mayor y le seguirá Capital que, el próximo 25 de septiembre, elegirá a su candidata, en el Cine Teatro, a partir de las 18.

> San Martín elegirá Reina y Rey 2024

Este año, en el departamento San Martín se elegirá Reina y Rey del Adulto Mayor 2024. Ya están abiertas las inscripciones para participar de la elección departamental que se llevará a cabo el próximo domingo 29 de septiembre. Este evento se realizará en el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá, con entrada libre y gratuita para que participe toda la familia. En la previa habrá espectáculos artísticos y una feria de artesanos locales.

Los hombres y mujeres mayores de 60 años que estén interesados en participar de este certamen pueden inscribirse hasta el viernes 23 de este mes, en la Dirección de Desarrollo Social Municipal, en el horario de 8 a 12,30.