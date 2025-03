Fin de la feria judicial: dudas internas en Tribunales y preocupación de los abogados La mayoría dio su opinión y ninguno se mostró plenamente a favor o en contra.

La flamante presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto, anunció que buscará eliminar las ferias judiciales y cambiar el sistema de vacaciones de los funcionarios y operadores. La noticia, que dio en exclusiva a DIARIO DE CUYO, provocó un sismo en el ámbito jurídico. Quienes integran Tribunales -magistrados y empleados- coinciden en que quieren tener pronto reuniones para saber cómo serán las modificaciones y aportar a los posibles cambios. Por otro lado, hubo un sector que mostró una preocupación concreta por lo que se sabe hasta ahora del posible diseño: los abogados. Es que, aseguraron, si no se suspenden los tiempos procesales, como pasa en la feria, no tendrán garantizado el descanso anual.

El cambio que busca implementar la Corte está orientado a que no haya suspensión de tiempos, algo que sucede dos veces al año durante las ferias. Esos periodos son durante todo enero y en julio, cuando quedan funcionarios trabajando, pero la mayoría los procesos corrientes se detienen. En esos días se otorga las vacaciones a jueces, fiscales, funcionarios judiciales, peritos y todos los trabajadores judiciales. En la propuesta, quieren que este sistema desaparezca y haya vacaciones que se otorguen a cada integrante de octubre a marzo, siempre que sean intercalados.

En este contexto, quienes mostraron más recelos fueron los abogados. Franco Montes, presidente del Foro de Abogados, habló con este medio y explicó que están esperando saber más detalles. Incluso tienen pensado pedir una reunión con García Nieto. El titular de la entidad mostró preocupación por cómo incidirá en los profesionales la decisión. Según dijo, sin suspensión de plazos no se puede garantizar el derecho al descanso.

“Los abogados son trabajadores independientes y se ven afectados por los tiempos procesales”, explicó, y por eso la mayoría se toma vacaciones durante la feria también. Según el profesional, al no haber feria el avance de las causas los 365 días, lo que hará muy difícil que puedan desligarse del trabajo. “Habrá que ver como se acomodan los derechos de los colegas”, agregó. Dijo que están dispuestos a analizar alternativas y que esperan conocer si se contempló esta situación.

En cuanto a los integrantes del Poder Judicial, la respuesta general tuvo que ver con esperar a que haya más información sobre los cambios propuestos. Uno de los actores principales, Eduardo Quattropani, el Fiscal General, dijo que “conceptualmente, no hay duda de que hay que revisar viejos conceptos”, y agregó que es bueno que García Nieto haya llamado al consenso. Agregó que le parece un buen desafío la propuesta y que “no hace falta que nadie pierda derechos, sino que se trata de ordenar y modernizar el sistema”. Desde el Colegio de Magistrados, la presidenta de la institución ,Ana Lía Larrea, decidió no hacer declaraciones hasta que no haya más información sobre cómo se implementaría. De todos modos, se pudo saber que en los jueces la novedad no fue tan bien recibida, al menos hasta que se conozca la letra chica.

Sebastián López, de la Unión Judicial, también celebró que habrá instancias de debate. Es que, según dijo, ven algunos puntos positivos, como que los trabajadores “podrán elegir las fechas de vacaciones, sin que sean siempre en temporada alta que es más cara”. Pero a la vez, planteó que se debe llegar a una solución que no afecte los derechos adquiridos. Entre estos, planteó que todos los que trabajan en el Poder Judicial cuentan con un mes de vacaciones en enero al año de ingresar.

> Proceso largo

Si bien la Corte de Justicia propuso el cambio como forma de innovar, se abrirán espacios de debates con todos los actores vinculados al Poder Judicial. Tras eso, es posible que deban modifi car la ley en la Cámara de Diputados y la implementación será recién en 2026.