Francia frenó a Los Pumas Seven en Madrid

Los Pumas 7’s no pudieron coronar una temporada soñada con un título. Después de haber disputado cuatro partidos soñados en el Civitas Metropolitano con goleadas en el grupo y triunfazo ante All Blacks en semifinales, Argentina no logró mantener el altísimo nivel en la definición ante Francia y terminó cayendo. Al cabo, fue derrota por 19-5 y los galos se quedaron con la etapa final del Circuito Mundial.

El equipo albiceleste empezó ganando con un try de Isgro, que no pudo convertir; pero Francia lo dio vuelta con un try y conversión antes que termine el primer tiempo. En la segunda parte, una amarilla a Isgro los dejó con un hombre menos, que Francia aprovechó.