“Fraudes” con lotes: para evitar peligros, ordenan conexiones eléctricas domiciliarias Ocho familias que viven en el loteo 'Vistas al Oeste', pidieron medidores propios porque todos están conectados a una misma línea.

El juez de Garantías, Gerardo Fernández Caussi, ordenó ayer que ocho familias que ya habitan en un loteo cuyos vendedores fueron denunciados por una comercialización fraudulenta, puedan conectarse individualmente al servicio de electricidad. La decisión tiene como principal argumento, el hecho de evitar los riesgos que implica estar todos conectados a la única línea, la que inicialmente se habilita, conocida como medidor de obra.

‘No podemos esperar a que haya una muerte para resolver este problema, acá hay niños y familias que corren riesgo de vida. Porque continuamente hay explosiones tanto internamente, en las viviendas, con destrucción de aparatos. Y también afuera, con daños en cableados y postes’, graficó el abogado Milenko García, quien representa a la Parte Querellante, las 8 familias que se sienten perjudicadas.

El fiscal coordinador que entiende en el caso, Eduardo Gallastegui (UFI de Delitos Informáticos y Estafas) no se opuso al pedido de García.

Todas ya habitan en el loteo ‘Vistas al Oeste’, en República del Líbano, al Oeste de Rastreador Calívar, en Rivadavia.

García representa a unos 38 compradores de terrenos en ese loteo, que fue puesto a la venta por los hermanos Adela y Orlando Rueda, y también por Héctor Andrés Storniolo (tiene prisión domiciliaria).

Storniolo, su esposa y otros familiares, son investigados también por presuntas ventas fraudulentas de numerosos barrios, en los que el denominador común es el hecho de que los compradores no pueden escriturar, porque los terrenos no eran suyos, porque los terrenos no estaban urbanizados y porque en varios casos no cumplían con la reglamentación sobre las medidas mínimas que debe cumplir cada parcela: en el ‘Loteo Vistas al Oeste’ se vendieron fracciones de 400 metros cuadrados, cuando el mínimo exigido en esa zona es de 600 metros cuadrados, precisó García.