Fuerza femenina Flamante mamá, está agradecida de haber cumplido su sueño.

La protagonista que da vida a Emily in Paris en Netflix, que triunfó en el West End de Londres con la obra Barcelona junto al actor Álvaro Morte y lleva la bandera de los derechos de las mujeres es Lily Collins. Ella junto a su esposo, el cineasta Charlie McDowell recientemente presentaron a su recién nacida Tove Jane con una bella imagen. Orgullosa, la artista subrayó el rol de la mujer que les ayudó a hacer realidad su deseo mediante subrogación de vientre, lo que levantó las críticas de sus fans que la colocaron en la lista de famosos que recurren a ese procedimiento.

“Las palabras nunca expresarán nuestra infinita gratitud hacia nuestra increíble gestante subrogada y todos los que nos ayudaron en el camino’, dijo la intérprete de 35 años haciendo caso omiso a quienes la juzgan.

Lily conoció a Charlie en 2019 en el set del film Gilded Rage que él dirigía. En agosto de ese año, oficializó su relación mientras rodaba Emily…., en septiembre de 2020 llegó el compromiso con un diamante de corte rosa con un engaste de bisel y una fina banda de oro diseñado por Irene Neuwirth; y un año más tarde, la boda.

Pero fue el anhelo de ser madre lo que la motivó a superar un trastorno alimenticio que padeció de los 16 a los 20 años.

“Todos tienen una forma diferente de recuperarse. Yo nunca tuve un momento de “revelación”, “La razón que tuve para finalmente empezar a hablar fue el momento en que me di cuenta de que quería una familia. Quería hijos’, declaró a la revista US Weekly en 2017. Y si bien no todo fue color de rosa, Lily pudo salir adelante gracias al amor y su poder femenino.

Tips. Lily es hija del baterista de Genesis y cantautor, Phil Collins con Jill Tavelman. Vivir con un padre célebre la desafió a luchar con su ausencia ya que vivía de gira. Hoy más unidos que nunca, los conflictos parecen haber quedado atrás.